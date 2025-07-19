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СМИ: работников японских компаний не эвакуируют с Тайваня при вторжении КНР - РИА Новости, 19.07.2025
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06:42 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/japonija-2030100862.html
СМИ: работников японских компаний не эвакуируют с Тайваня при вторжении КНР
СМИ: работников японских компаний не эвакуируют с Тайваня при вторжении КНР - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ: работников японских компаний не эвакуируют с Тайваня при вторжении КНР
Япония не станет эвакуировать сотрудников своих компаний с Тайваня в случае, если Китай якобы решит вторгнуться на территорию острова, сообщает британская... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:42:00+03:00
2025-07-19T06:42:00+03:00
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Япония не станет эвакуировать сотрудников своих компаний с Тайваня в случае, если Китай якобы решит вторгнуться на территорию острова, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов и управляющих японскими компаниями. "Официальные лица из японского правительства говорят компаниям о том, что они будут "сами по себе", если им будет необходимо эвакуировать сотрудников с Тайваня в случае китайской атаки... Несмотря на то, что японское правительство никогда не подтверждало, что это его официальная позиция, компании получают предупреждения около трех лет", - пишет издание со ссылкой на своих собеседников. По словам неназванного американского чиновника, это привело к тому, что новых японских инвестиций в остров "практически нет", в отличие от инвестиций из США. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250307/kitay-2003535117.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
СМИ: работников японских компаний не эвакуируют с Тайваня при вторжении КНР

FT: сотрудников японских компаний не эвакуируют с Тайваня в случае вторжения КНР

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Япония не станет эвакуировать сотрудников своих компаний с Тайваня в случае, если Китай якобы решит вторгнуться на территорию острова, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов и управляющих японскими компаниями.
"Официальные лица из японского правительства говорят компаниям о том, что они будут "сами по себе", если им будет необходимо эвакуировать сотрудников с Тайваня в случае китайской атаки... Несмотря на то, что японское правительство никогда не подтверждало, что это его официальная позиция, компании получают предупреждения около трех лет", - пишет издание со ссылкой на своих собеседников.
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По словам неназванного американского чиновника, это привело к тому, что новых японских инвестиций в остров "практически нет", в отличие от инвестиций из США.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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