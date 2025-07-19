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Лидер друзов в Израиле призвал Ливан участвовать в переговорах по Сирии - РИА Новости, 19.07.2025
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22:47 19.07.2025 (обновлено: 22:48 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/izrail-2030208232.html
Лидер друзов в Израиле призвал Ливан участвовать в переговорах по Сирии
Лидер друзов в Израиле призвал Ливан участвовать в переговорах по Сирии - РИА Новости, 19.07.2025
Лидер друзов в Израиле призвал Ливан участвовать в переговорах по Сирии
Ливан должен участвовать в переговорах между Сирией и Израилем о деэскалации ситуации вокруг сирийской провинции Сувейда, которые идут при американском... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:47:00+03:00
2025-07-19T22:48:00+03:00
в мире
сирия
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
ахмед аш-шараа
марко рубио
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Ливан должен участвовать в переговорах между Сирией и Израилем о деэскалации ситуации вокруг сирийской провинции Сувейда, которые идут при американском посредничестве, заявил РИА Новости духовный лидер друзской общины Израиля Муваффак Тариф. Ранее в субботу американский посол в Турции, специальный посланник США по Сирии Томас Барак заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня "при поддержке госсекретаря Марко Рубио". "Насколько мне известно, сирийское и израильское руководство ведут переговоры при американском посредничестве. Я… призываю к тому, чтобы эти переговоры велись не только с Сирией, но и с Ливаном ради того, чтобы мы достигли мира. Хватит войн, хватит сражений", - сказал Тариф. Он также выразил мнение, что новому сирийскому руководству следует продемонстрировать подход к урегулированию конфликтов, лишенный ошибок "прежнего режима". "Мы надеемся, что сирийское правительство позаботится обо всех гражданах, в особенности представителях меньшинств… Необходимо, чтобы представители всех этно-конфессиональных групп Сирии получили свои права и жили достойно", - добавил он. По словам Тарифа, ряд сирийских граждан пересекли границу с Израилем после того, как стали свидетелями жестоких расправ над мирным населением, включая женщин и детей. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
https://ria.ru/20250719/turtsija-2030107573.html
https://ria.ru/20250718/siriya-2030042227.html
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в мире, сирия, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, ахмед аш-шараа, марко рубио
В мире, Сирия, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Ахмед аш-Шараа, Марко Рубио
Лидер друзов в Израиле призвал Ливан участвовать в переговорах по Сирии

Лидер друзов в Израиле Тариф призвал Ливан участвовать в переговорах по Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedБедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии. Архивное фото
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Ливан должен участвовать в переговорах между Сирией и Израилем о деэскалации ситуации вокруг сирийской провинции Сувейда, которые идут при американском посредничестве, заявил РИА Новости духовный лидер друзской общины Израиля Муваффак Тариф.
Ранее в субботу американский посол в Турции, специальный посланник США по Сирии Томас Барак заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня "при поддержке госсекретаря Марко Рубио".
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"Насколько мне известно, сирийское и израильское руководство ведут переговоры при американском посредничестве. Я… призываю к тому, чтобы эти переговоры велись не только с Сирией, но и с Ливаном ради того, чтобы мы достигли мира. Хватит войн, хватит сражений", - сказал Тариф.
Он также выразил мнение, что новому сирийскому руководству следует продемонстрировать подход к урегулированию конфликтов, лишенный ошибок "прежнего режима".
"Мы надеемся, что сирийское правительство позаботится обо всех гражданах, в особенности представителях меньшинств… Необходимо, чтобы представители всех этно-конфессиональных групп Сирии получили свои права и жили достойно", - добавил он.
По словам Тарифа, ряд сирийских граждан пересекли границу с Израилем после того, как стали свидетелями жестоких расправ над мирным населением, включая женщин и детей.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
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