https://ria.ru/20250719/izrail-2030205238.html

Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде

Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде - РИА Новости, 19.07.2025

Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде

Необходимо сохранить режим прекращения огня в провинции Сувейда на юге Сирии после столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами, заявил... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:11:00+03:00

2025-07-19T22:11:00+03:00

2025-07-19T22:11:00+03:00

в мире

сирия

израиль

дамаск (город)

ахмед аш-шараа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029272282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ef221d038d0a0599d803c653e2a3d0b.jpg

КАИР, 19 июл - РИА Новости. Необходимо сохранить режим прекращения огня в провинции Сувейда на юге Сирии после столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами, заявил РИА Новости лидер друзской общины Израиля Муваффак Тариф. Ранее в субботу президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта на юге немедленно сложить оружие. "Необходимо сохранить (прекращение огня в Сувейде - ред.), поскольку были допущены нарушения… Сирийский народ многое перенес, настало время объединиться… ради Сирии, из любви к ней и ее народу", - сказал Тариф. Он выразил поддержку любым мирным инициативам. "Мы поддерживаем любую инициативу ради мира и переговоры между региональными лидерами для достижения мира", - добавил Тариф. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250719/turtsija-2030107573.html

сирия

израиль

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, израиль, дамаск (город), ахмед аш-шараа