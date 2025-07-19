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Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде - РИА Новости, 19.07.2025
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22:11 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/izrail-2030205238.html
Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде
Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде - РИА Новости, 19.07.2025
Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде
Необходимо сохранить режим прекращения огня в провинции Сувейда на юге Сирии после столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами, заявил... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:11:00+03:00
2025-07-19T22:11:00+03:00
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Необходимо сохранить режим прекращения огня в провинции Сувейда на юге Сирии после столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами, заявил РИА Новости лидер друзской общины Израиля Муваффак Тариф. Ранее в субботу президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта на юге немедленно сложить оружие. "Необходимо сохранить (прекращение огня в Сувейде - ред.), поскольку были допущены нарушения… Сирийский народ многое перенес, настало время объединиться… ради Сирии, из любви к ней и ее народу", - сказал Тариф. Он выразил поддержку любым мирным инициативам. "Мы поддерживаем любую инициативу ради мира и переговоры между региональными лидерами для достижения мира", - добавил Тариф. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
https://ria.ru/20250719/turtsija-2030107573.html
сирия
израиль
дамаск (город)
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа
Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде

Лидер друзской общины Израиля Тариф призвал сохранить перемирие в Сувейде

© AP Photo / Omar SanadikiДым в городе Сувейда на юге Сирии
Дым в городе Сувейда на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
Дым в городе Сувейда на юге Сирии. Архивное фото
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Необходимо сохранить режим прекращения огня в провинции Сувейда на юге Сирии после столкновений между отрядами друзской общины и бедуинскими племенами, заявил РИА Новости лидер друзской общины Израиля Муваффак Тариф.
Ранее в субботу президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта на юге немедленно сложить оружие.
"Необходимо сохранить (прекращение огня в Сувейде - ред.), поскольку были допущены нарушения… Сирийский народ многое перенес, настало время объединиться… ради Сирии, из любви к ней и ее народу", - сказал Тариф.
Он выразил поддержку любым мирным инициативам.
"Мы поддерживаем любую инициативу ради мира и переговоры между региональными лидерами для достижения мира", - добавил Тариф.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
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В миреСирияИзраильДамаск (город)Ахмед аш-Шараа
 
 
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