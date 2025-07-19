https://ria.ru/20250719/iran-2030154405.html

В Иране планируют построить тысячу солнечных электростанций

В Иране планируют построить тысячу солнечных электростанций - РИА Новости, 19.07.2025

В Иране планируют построить тысячу солнечных электростанций

Иран планирует построить по всей стране 1000 солнечных электростанций мощностью 3 мегаватт каждая до конца марта 2026 года, заявил глава... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:23:00+03:00

2025-07-19T15:23:00+03:00

2025-07-19T15:23:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 июл – РИА Новости. Иран планирует построить по всей стране 1000 солнечных электростанций мощностью 3 мегаватт каждая до конца марта 2026 года, заявил глава инженерно-технологического отдела иранской организации по возобновляемым источникам энергии и эффективному использованию электроэнергии Алиреза Парандемотлаг. "Проект по возведению тысячи солнечных электростанций мощностью 3 мегаватт является одной из моделей развития министерства энергетики в сфере возобновляемой энергии и осуществляется по всей стране. На данный момент 850 электростанций находятся на стадии строительства, для (начала – ред.) возведения остальных осуществляются необходимые мероприятия", — приводит его слова гостелерадиокомпания IRIB. Парандемотлаг также отметил, что для осуществления проектов была выделена необходимая подходящая по условиям для функционирования территория, за прошлый месяц по морским и железнодорожным путям в исламскую республику было ввезено всё необходимое для строительства оборудование. Указав на то, что строительство солнечной электростанции должно длиться по плану от 4 до 6 месяцев, чиновник выразил надежду, что проект будет завершен до конца марта 2026 года. Ранее в июле президент Ирана Масуд Пезешкиан открыл первый этап эксплуатации крупнейшей в Иране солнечной электростанции в провинции Исфахан, расположенной в центре страны. По информации пресс-службы президента исламской республики, электростанция принадлежит иранской компании Mobarakeh Steel Company. Проект электростанции предполагает возведение на площади 1200 гектар пяти зон с энергетической инфраструктурой мощностью 120 мегаватт каждая. Общая мощность электростанции составит 600 мегаватт. В апреле Пезешкиан заявлял, что власти страны намерены в приоритетном порядке поддерживать сектор возобновляемой энергии. Подобные заявления звучат на фоне роста потребления электроэнергии в Иране, которое в последние годы бьет рекорды. Другими причинами дефицита электроэнергии в Иране считаются климатические изменения, жара и проблемы с инфраструктурой. В стране периодически бывают отключения электричества. Для решения проблемы власти исламской республики предпринимают различные меры, такие как оптимизация работы электростанций, сокращение рабочих часов государственных организаций и перевод сотрудников на удаленную работу.

https://ria.ru/20250416/risk-2011599336.html

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013825506.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, исфахан, масуд пезешкиан