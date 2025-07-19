https://ria.ru/20250719/iran-2030152946.html

В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 19.07.2025

В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, огонь находится под контролем, сообщает... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:15:00+03:00

2025-07-19T15:15:00+03:00

2025-07-19T15:24:00+03:00

в мире

иран

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030154114_0:601:1143:1244_1920x0_80_0_0_69dede525dfd667886cdf387f876597e.jpg

ТЕГЕРАН, 19 июл – РИА Новости. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, огонь находится под контролем, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на службу по связям с общественностью НПЗ в Абадане. "Несколькими минутами ранее вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане. Пожар под контролем, оперативные силы МЧС на данный момент занимаются его тушением", - говорится в сообщении. По информации Tasnim, производство на НПЗ продолжается без остановок.

https://ria.ru/20250426/port-2013625492.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)