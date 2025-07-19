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В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 19.07.2025
В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, огонь находится под контролем, сообщает... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:15:00+03:00
2025-07-19T15:15:00+03:00
2025-07-19T15:24:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июл – РИА Новости. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, огонь находится под контролем, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на службу по связям с общественностью НПЗ в Абадане. "Несколькими минутами ранее вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане. Пожар под контролем, оперативные силы МЧС на данный момент занимаются его тушением", - говорится в сообщении. По информации Tasnim, производство на НПЗ продолжается без остановок.
https://ria.ru/20250426/port-2013625492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Иран, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод
Tasnim: на юго-западе Ирана произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе