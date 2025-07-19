https://ria.ru/20250719/iran-2030136277.html
В Иране восемь человек погибли в ДТП с автобусом
В Иране восемь человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.07.2025
В Иране восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Восемь человек погибли и 15 получили травмы в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:50:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июл – РИА Новости. Восемь человек погибли и 15 получили травмы в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар в южной иранской провинции Фарс, заявил глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед. "К настоящему моменту в результате этого инцидента погибли восемь и получили серьезные травмы 15 человек", - приводит слова Абеда агентство IRNA.
https://ria.ru/20250718/iran-2030020085.html
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в мире, иран
В Иране восемь человек погибли в ДТП с автобусом
В Иране в ДТП с автобусом погибли восемь человек, 15 получили травмы