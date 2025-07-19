https://ria.ru/20250719/iran-2030108028.html

Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол

Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025

Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол

Тегеран будет приветствовать любую инициативу по диалогу с США, в том числе от России, которая сохранит право Ирана на обогащение урана и поможет снять санкции, РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:02:00+03:00

2025-07-19T09:02:00+03:00

2025-07-19T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Тегеран будет приветствовать любую инициативу по диалогу с США, в том числе от России, которая сохранит право Ирана на обогащение урана и поможет снять санкции, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Глава МИД (Ирана Аббас Аракчи – ред.), когда приезжал в Москву, обозначил, что, если у России есть политические инициативы, она может их представить с учетом наших красных линий, и мы можем эти инициативы рассмотреть. Так что, если у наших друзей будет желание играть роль, Иран будет это приветствовать, особенно от такой страны как Россия, которой мы доверяем", – сказал посол. Джалали подчеркнул, что в любой предлагаемой Ирану инициативе должны быть учтены две основных красных линии исламской республики: право на обогащение урана на своей территории и отмена санкций. Если оба этих условия будут соблюдены, Тегеран приветствует инициативы, исходящие от таких дружественных Ирану стран, как Россия и Китай, отметил посол. Он также добавил, что Израиль атаковал Иран в преддверии переговоров с США в Маскате, которые должны были состояться 15 июня, но были отменены. США также присоединились к ударам Израиля по ядерным объектам исламской республики. Это, добавил посол, укрепило "стену недоверия" Тегерана к Вашингтону. "Это был шаг, который нанес ущерб доверию Ирана (к США – ред.) – как доверию правительства, так и доверию народа", - отметил посол. На вопрос о том, есть ли у России рычаги воздействия на США для достижения соглашения по ядерной проблематике, посол отметил, что сейчас между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились хорошие отношения. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250718/putin-2030042745.html

https://ria.ru/20250718/vstrecha-2030056675.html

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в мире, иран, сша, россия, казем джалали, дональд трамп, аббас аракчи