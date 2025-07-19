Рейтинг@Mail.ru
Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/iran-2030108028.html
Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол
Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол
Тегеран будет приветствовать любую инициативу по диалогу с США, в том числе от России, которая сохранит право Ирана на обогащение урана и поможет снять санкции, РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:02:00+03:00
2025-07-19T09:02:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
казем джалали
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Тегеран будет приветствовать любую инициативу по диалогу с США, в том числе от России, которая сохранит право Ирана на обогащение урана и поможет снять санкции, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Глава МИД (Ирана Аббас Аракчи – ред.), когда приезжал в Москву, обозначил, что, если у России есть политические инициативы, она может их представить с учетом наших красных линий, и мы можем эти инициативы рассмотреть. Так что, если у наших друзей будет желание играть роль, Иран будет это приветствовать, особенно от такой страны как Россия, которой мы доверяем", – сказал посол. Джалали подчеркнул, что в любой предлагаемой Ирану инициативе должны быть учтены две основных красных линии исламской республики: право на обогащение урана на своей территории и отмена санкций. Если оба этих условия будут соблюдены, Тегеран приветствует инициативы, исходящие от таких дружественных Ирану стран, как Россия и Китай, отметил посол. Он также добавил, что Израиль атаковал Иран в преддверии переговоров с США в Маскате, которые должны были состояться 15 июня, но были отменены. США также присоединились к ударам Израиля по ядерным объектам исламской республики. Это, добавил посол, укрепило "стену недоверия" Тегерана к Вашингтону. "Это был шаг, который нанес ущерб доверию Ирана (к США – ред.) – как доверию правительства, так и доверию народа", - отметил посол. На вопрос о том, есть ли у России рычаги воздействия на США для достижения соглашения по ядерной проблематике, посол отметил, что сейчас между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились хорошие отношения. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250718/putin-2030042745.html
https://ria.ru/20250718/vstrecha-2030056675.html
https://ria.ru/20250716/iran-2029345452.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, россия, казем джалали, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Россия, Казем Джалали, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, заявил посол

Джалали: Иран приветствует любые инициативы по диалогу с США, в том числе от РФ

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Тегеран будет приветствовать любую инициативу по диалогу с США, в том числе от России, которая сохранит право Ирана на обогащение урана и поможет снять санкции, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Глава МИД (Ирана Аббас Аракчи – ред.), когда приезжал в Москву, обозначил, что, если у России есть политические инициативы, она может их представить с учетом наших красных линий, и мы можем эти инициативы рассмотреть. Так что, если у наших друзей будет желание играть роль, Иран будет это приветствовать, особенно от такой страны как Россия, которой мы доверяем", – сказал посол.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать диалогу с Украиной
18 июля, 18:35
Джалали подчеркнул, что в любой предлагаемой Ирану инициативе должны быть учтены две основных красных линии исламской республики: право на обогащение урана на своей территории и отмена санкций. Если оба этих условия будут соблюдены, Тегеран приветствует инициативы, исходящие от таких дружественных Ирану стран, как Россия и Китай, отметил посол.
Он также добавил, что Израиль атаковал Иран в преддверии переговоров с США в Маскате, которые должны были состояться 15 июня, но были отменены. США также присоединились к ударам Израиля по ядерным объектам исламской республики. Это, добавил посол, укрепило "стену недоверия" Тегерана к Вашингтону.
"Это был шаг, который нанес ущерб доверию Ирана (к США – ред.) – как доверию правительства, так и доверию народа", - отметил посол.
На вопрос о том, есть ли у России рычаги воздействия на США для достижения соглашения по ядерной проблематике, посол отметил, что сейчас между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились хорошие отношения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ сообщили о возможной встрече лидеров России, США и Китая
18 июля, 19:22
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ
16 июля, 00:02
 
В миреИранСШАРоссияКазем ДжалалиДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала