Иран надеется на прекращение агрессии со стороны Израиля, заявил посол
Джалали: Тегеран надеется, что Израиль перестанет пытаться напасть на Иран
© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlИранские флаги на фоне Тегерана
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Иранские флаги на фоне Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Тегеран надеется, что Израиль не будет более помышлять о нападении на Иран, в случае атаки даст ответ, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
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"Теперь мы надеемся, что, приняв во внимание, какой жесткий ответ дал Иран на агрессию, они потеряют желание вновь атаковать исламскую республику. А если и не потеряют, то наши вооруженные силы, наше народное единство и наш народ показали, что способны устоять перед любой агрессией", – отметил Джалали.
Посол Ирана в Москве также добавил, что Иран не развязывал и не будет развязывать никаких войн, но, если кто-то решит атаковать исламскую республику, Иран обязательно даст решительный ответ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".