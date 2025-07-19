https://ria.ru/20250719/iran-2030105550.html

Иран надеется на прекращение агрессии со стороны Израиля, заявил посол

Иран надеется на прекращение агрессии со стороны Израиля, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025

Иран надеется на прекращение агрессии со стороны Израиля, заявил посол

Тегеран надеется, что Израиль не будет более помышлять о нападении на Иран, в случае атаки даст ответ, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:19:00+03:00

2025-07-19T08:19:00+03:00

2025-07-19T08:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Тегеран надеется, что Израиль не будет более помышлять о нападении на Иран, в случае атаки даст ответ, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. По его словам, Израиль решил, что 13 июня, когда он атаковал Иран, дело и завершится. Однако, как сказал посол, исламская республика "уничтожила железный купол", а иранские ракеты смогли поразить цели абсолютно по всей территории Израиля, поэтому израильская сторона согласилась на прекращение огня. "Теперь мы надеемся, что, приняв во внимание, какой жесткий ответ дал Иран на агрессию, они потеряют желание вновь атаковать исламскую республику. А если и не потеряют, то наши вооруженные силы, наше народное единство и наш народ показали, что способны устоять перед любой агрессией", – отметил Джалали. Посол Ирана в Москве также добавил, что Иран не развязывал и не будет развязывать никаких войн, но, если кто-то решит атаковать исламскую республику, Иран обязательно даст решительный ответ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250718/iran-2030020085.html

https://ria.ru/20250719/posol-2030091405.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, казем джалали