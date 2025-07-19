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Президент Ирана пока не планирует посещать Россию, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
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05:26 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/iran-2030098102.html
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию, заявил посол
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию, заявил посол
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:26:00+03:00
2025-07-19T05:26:00+03:00
россия
иран
москва
масуд пезешкиан
владимир путин
казем джалали
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Нет, у господина Пезешкиана не было планов посетить Россию, это все больше слухи", - сказал посол. По его словам, стороны продолжают взаимодействие: во время конфликта Ирана и Израиля состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Пезешкианом, а также переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с российскими официальными лицами как в Москве – с Путиным, так и во время поездок в Бразилию и Китай – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Иными словами, взаимодействие осуществляется полноценно, как по телефону, так и в ходе поездок. Если же будет необходимость в визите, то он состоится и будет согласован быстро", - добавил посол, отвечая также на вопрос о возможности визитов на различных уровнях. Джалали добавил, что в настоящий момент у иранских официальных лиц нет каких-либо конкретных планов посетить РФ в ближайшее время. Последний раз Пезешкиан посещал Россию в январе 2025 года, тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана. После этого иранская сторона заявила, что ожидает Путина с визитом в Иран в текущем году. Как сообщила РИА Новости в середине мая официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, Иран готовится к его приезду.
https://ria.ru/20250718/uslovija-2029846991.html
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россия, иран, москва, масуд пезешкиан, владимир путин, казем джалали
Россия, Иран, Москва, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Казем Джалали
Президент Ирана пока не планирует посещать Россию, заявил посол

Посол Джалали: президент Пезешкиан пока не планирует посещать Россию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Нет, у господина Пезешкиана не было планов посетить Россию, это все больше слухи", - сказал посол.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Посол Ирана в России считает, что условий для переговоров с США пока нет
18 июля, 08:27
По его словам, стороны продолжают взаимодействие: во время конфликта Ирана и Израиля состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Пезешкианом, а также переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с российскими официальными лицами как в Москве – с Путиным, так и во время поездок в Бразилию и Китай – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Иными словами, взаимодействие осуществляется полноценно, как по телефону, так и в ходе поездок. Если же будет необходимость в визите, то он состоится и будет согласован быстро", - добавил посол, отвечая также на вопрос о возможности визитов на различных уровнях.
Джалали добавил, что в настоящий момент у иранских официальных лиц нет каких-либо конкретных планов посетить РФ в ближайшее время.
Последний раз Пезешкиан посещал Россию в январе 2025 года, тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана. После этого иранская сторона заявила, что ожидает Путина с визитом в Иран в текущем году. Как сообщила РИА Новости в середине мая официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, Иран готовится к его приезду.
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Посол Ирана заявил, что договор о партнерстве с Россией вступил в силу
18 июля, 05:21
 
РоссияИранМоскваМасуд ПезешкианВладимир ПутинКазем Джалали
 
 
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