https://ria.ru/20250719/iran-2030098102.html

Президент Ирана пока не планирует посещать Россию, заявил посол

Президент Ирана пока не планирует посещать Россию, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025

Президент Ирана пока не планирует посещать Россию, заявил посол

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:26:00+03:00

2025-07-19T05:26:00+03:00

2025-07-19T05:26:00+03:00

россия

иран

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масуд пезешкиан

владимир путин

казем джалали

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует посещать Россию в свете июньского ирано-израильского конфликта, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Нет, у господина Пезешкиана не было планов посетить Россию, это все больше слухи", - сказал посол. По его словам, стороны продолжают взаимодействие: во время конфликта Ирана и Израиля состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Пезешкианом, а также переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с российскими официальными лицами как в Москве – с Путиным, так и во время поездок в Бразилию и Китай – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Иными словами, взаимодействие осуществляется полноценно, как по телефону, так и в ходе поездок. Если же будет необходимость в визите, то он состоится и будет согласован быстро", - добавил посол, отвечая также на вопрос о возможности визитов на различных уровнях. Джалали добавил, что в настоящий момент у иранских официальных лиц нет каких-либо конкретных планов посетить РФ в ближайшее время. Последний раз Пезешкиан посещал Россию в январе 2025 года, тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана. После этого иранская сторона заявила, что ожидает Путина с визитом в Иран в текущем году. Как сообщила РИА Новости в середине мая официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, Иран готовится к его приезду.

https://ria.ru/20250718/uslovija-2029846991.html

https://ria.ru/20250718/dogovor-2029838324.html

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россия, иран, москва, масуд пезешкиан, владимир путин, казем джалали