https://ria.ru/20250719/infrastruktura-2030126807.html

В Черниговской области поражена критическая инфраструктура

В Черниговской области поражена критическая инфраструктура - РИА Новости, 19.07.2025

В Черниговской области поражена критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры поражены взрывами в нескольких населенных пунктах Черниговской области Украины, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:27:00+03:00

2025-07-19T11:27:00+03:00

2025-07-19T11:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены взрывами в нескольких населенных пунктах Черниговской области Украины, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "В результате попадания дрона повреждены объекты критической инфраструктуры в Нежине и селе в Черниговском районе Черниговской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черниговская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины