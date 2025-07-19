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В Черниговской области поражена критическая инфраструктура - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/infrastruktura-2030126807.html
В Черниговской области поражена критическая инфраструктура
В Черниговской области поражена критическая инфраструктура - РИА Новости, 19.07.2025
В Черниговской области поражена критическая инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры поражены взрывами в нескольких населенных пунктах Черниговской области Украины, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:27:00+03:00
2025-07-19T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены взрывами в нескольких населенных пунктах Черниговской области Украины, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "В результате попадания дрона повреждены объекты критической инфраструктуры в Нежине и селе в Черниговском районе Черниговской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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черниговская область
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черниговская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области поражена критическая инфраструктура

В Черниговской области взрывами поражена критическая инфраструктура

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены взрывами в нескольких населенных пунктах Черниговской области Украины, сообщает украинское издание "Общественное. Новости".
"В результате попадания дрона повреждены объекты критической инфраструктуры в Нежине и селе в Черниговском районе Черниговской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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