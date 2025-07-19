https://ria.ru/20250719/guardian-2030152497.html
СМИ сообщили об "адской" ночи на Украине
СМИ сообщили об "адской" ночи на Украине - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ сообщили об "адской" ночи на Украине
Прошедшая ночь на территории Украины была адской из-за российских ударов, пишет The Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:12:00+03:00
2025-07-19T15:12:00+03:00
2025-07-19T20:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Прошедшая ночь на территории Украины была адской из-за российских ударов, пишет The Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака."Адские ночь и утро. <…> Самая интенсивная атака", — приводит издание его слова.В субботу Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям противника.
https://ria.ru/20250719/plan-2030140426.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили об "адской" ночи на Украине
В Днепропетровской области заявили о самой массированной атаке ночью