https://ria.ru/20250719/grigoreva-2029935183.html

Провинциалка, которая обокрала Голливуд: как сейчас живет Оксана Григорьева

Провинциалка, которая обокрала Голливуд: как сейчас живет Оксана Григорьева - РИА Новости, 19.07.2025

Провинциалка, которая обокрала Голливуд: как сейчас живет Оксана Григорьева

Когда 15 лет назад весь мир облетели кадры русской красавицы с выбитыми зубами, мало кто мог предположить, что эта история сделает провинциалку из Саранска... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:00:00+03:00

2025-07-19T10:00:00+03:00

2025-07-19T10:00:00+03:00

шоубиз

голливуд

малибу

оксана григорьева

саранск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22501/90/225019064_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6139f3794674eea1d3bf2e57f410c8bb.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Когда 15 лет назад весь мир облетели кадры русской красавицы с выбитыми зубами, мало кто мог предположить, что эта история сделает провинциалку из Саранска долларовой миллионершей. Оксана Григорьева превратила личные драмы в прибыльный бизнес, а скандалы — в билет в высшую лигу. Что стало с женщиной, которая заставила трепетать самых влиятельных мужчин Голливуда, и почему она до сих пор получает чеки от Мела Гибсона?Девочка с неблагозвучной фамилиейОксана Петровна Чернуха — именно так звучало настоящее имя будущей покорительницы Голливуда. Родилась 23 февраля 1970 года в Саранске в семье музыкантов. Родители преподавали в местном музыкальном училище, а дочь с трех лет учили игре на фортепиано."Мать была буквально помешана на том, чтобы выдать дочерей за миллионеров", — вспоминают бывшие соседи. В семье росла еще одна дочь — Наталья, но именно на старшую возлагались особые надежды.Окончив Казанскую консерваторию, Оксана поняла: провинциальная жизнь не для нее. Первый брак с юристом Игорем Барановым в 1989 году развалился через три месяца. По одной версии, муж оказался наркоманом, по другой — сама Оксана "позарилась на деньги состоятельной семьи жениха, но обломалась".Лондонский трамплинВ 20 лет амбициозная девушка отправилась покорять Лондон. Поступила в Королевский музыкальный колледж, но денег катастрофически не хватало. Приходилось работать официанткой, сиделкой, репетитором по русскому языку.Судьба улыбнулась в лице Патрика Ансона — придворного фотографа и двоюродного брата принца Чарльза. Заметив эффектную брюнетку в кафе, он предложил попробовать себя в модельном бизнесе. Именно тогда Оксана Чернуха превратилась в Оксану Григорьеву — взяла мамину фамилию, которая звучала более импозантно.Модельная карьера пошла в гору. Снимки появились в глянцевых журналах, но Оксана понимала: это лишь ступенька к большей цели.Джеймс Бонд и шведский миллионерВ 1995 году Никита Михалков предложил Оксане поработать переводчицей на Лондонском кинофестивале. Там она познакомилась с Тимоти Далтоном — легендарным исполнителем роли Джеймса Бонда.Знакомство оказалось удачным. 7 августа 1997 года у пары родился сын Александр. Казалось, дело идет к свадьбе, но... В 2007 году папарацци засекли Оксану с другим мужчиной. Им оказался Петер Бломквист — 40-летний шведский миллионер, женатый и с двумя детьми."Когда он приезжал к Оксане, выбирал позднее время, когда сын уже спал. А уезжал через три часа", — писали британские таблоиды. Далтон, узнав об измене, без скандалов собрал вещи и ушел. Джентльмен до кончиков ногтей.Как охмурить Мела ГибсонаПосле разрыва с Далтоном Оксана переехала в США, официально заявляя о планах развития музыкальной карьеры. Однако в американской прессе ходили слухи о более прагматичных мотивах. Анонимные источники утверждали, что встреча с Гибсоном была не совсем случайной.По информации таблоидов, Оксана обратилась к брачному агентству, заплатив крупную сумму за знакомство с голливудской звездой. Ее якобы искусно внедрили в съемочный процесс фильма "Край тьмы" в 2006 году под видом автора саундтрека.Независимо от правдивости этих слухов, результат налицо. Гибсон, переживавший кризис 28-летнего брака с Робин Мур, не устоял перед чарами 36-летней русской красавицы. Ради нее он оставил жену и семерых детей.Снова беременность. 30 октября 2009 года у пары родилась дочь Люсия. Оксана была на седьмом небе — вот-вот Мел разведется и женится на ней официально. Но развод с Робин Мур затянулся, и нервы не выдержали.Скандал, который потряс ГолливудВ январе 2010 года в доме Гибсона в Малибу произошла драка. По версии Оксаны, актер дважды ударил ее кулаком в лицо, выбил зубы и нанес сотрясение мозга. Все это происходило на глазах у младенца.Григорьева предъявила суду шокирующие аудиозаписи, где Гибсон в состоянии алкогольного опьянения кричал: "Я тебя убью и закопаю под розовым кустом!" Голливуд ахнул — благопристойный семьянин оказался домашним тираном.Долларовая компенсацияСудебная тяжба длилась больше года. Первоначально Оксана требовала 15 миллионов долларов, но в итоге получила:По оценкам экспертов, общая сумма выплат составила несколько миллионов долларов. Гибсон также получил три года условно и был вынужден пройти программу реабилитации.Для самого Гибсона цена скандала оказалась еще выше финансовых потерь. Вся Америка смаковала подробности разрыва голливудской звезды и русской пианистки. Скандал сильно ударил по репутации и заработкам актера — многие киностудии отказались сотрудничать с артистом, значительно сократился список предлагаемых ему ролей. По данным источников в Голливуде, команда Гибсона предпринимала отчаянные попытки спасти его репутацию, но урон оказался колоссальным.Потребовалось несколько лет, чтобы актер восстановил свою репутацию, начал сниматься и снова стал появляться на красных дорожках.Миллионы от развода с ДалтономХотя с Тимоти Далтоном Оксана официально не была в браке, их 12-летние отношения тоже принесли дивиденды. По данным источников, близких к актеру, он добровольно выплачивает алименты на сына Александра и периодически оказывает бывшей партнерше финансовую поддержку."Тимоти — хороший отец, и у нас прекрасные взаимоотношения", — говорила Оксана в интервью журналу People. Более того, когда начались проблемы с Гибсоном, именно Далтон первым приехал поддержать мать своего ребенка.Дети-миллионерыСын Александр, которому сейчас 27 лет, получил элитное образование и живет между Лондоном и Лос-Анджелесом. Внешне он — копия отца, унаследовал его аристократическую внешность и британские манеры. О его карьере и личной жизни известно мало — юноша предпочитает держаться в тени.Дочка, 15-летняя Люсия Гибсон, растет в роскоши благодаря алиментам отца. Девочка получает те же суммы, что и остальные дети актера от первого брака — около 20 тысяч долларов в месяц. Когда ей исполнится 18 лет, дом в Малибу должен быть продан, а вырученные деньги перечислены на ее счет.Как Оксана живет сегодняСейчас Оксане 55 лет, и она по-прежнему живет в Лос-Анджелесе. По оценкам источников в американской прессе, ее состояние составляет несколько миллионов долларов — результат удачных "вложений" в отношения со знаменитостями.Григорьева не оставила попыток построить музыкальную карьеру. В 2021 году она выпустила клипы "Lemonade" и "Thunder", привлекла к работе известных продюсеров. Альбом "Beautiful Heartache", записанный еще с Гибсоном, получил положительные отзывы критиков.Официально Григорьева занимается благотворительностью — поддерживает Чернобыльский фонд помощи детям. "Я хочу использовать свою известность для помощи тем, кто действительно нуждается", — заявляла она в интервью. Критики, впрочем, считают это PR-ходом для отвлечения внимания от не самой благовидной биографии.Тайны личной жизниО нынешних отношениях Оксаны практически ничего не известно. Она ведет активную жизнь в социальных сетях, выкладывает фото с детьми и в студии, но мужчин рядом с собой не показывает.Недавно в СМИ промелькнули слухи о романе с американским режиссером Джимми Хойсоном, но официального подтверждения нет. Некоторые источники утверждают, что Оксана была беременна от "загадочного мужчины", но эта информация также не получила подтверждения.Сегодня Оксана Григорьева — состоятельная женщина, которая может позволить себе любые капризы. И судя по всему, это еще не конец истории. Кто знает, какие сюрпризы приготовила эта неординарная женщина?

голливуд

малибу

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

голливуд, малибу, оксана григорьева, саранск