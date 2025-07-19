https://ria.ru/20250719/gosduma-2030148990.html

Санкции ЕС давно перестали быть фактором неожиданности, заявили в Госдуме

Санкции ЕС давно перестали быть фактором неожиданности, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.07.2025

Санкции ЕС давно перестали быть фактором неожиданности, заявили в Госдуме

Санкционная политика стран Европейского союза давно перестала быть фактором неожиданности для российской экономики, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:47:00+03:00

2025-07-19T14:47:00+03:00

2025-07-19T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Санкционная политика стран Европейского союза давно перестала быть фактором неожиданности для российской экономики, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X*. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. По данным агентства Рейтер, потолок цены на российскую нефть будет снижен с 60 до 47,6 доллара за баррель. "Санкционная политика ЕС, даже в своём 18-м пакете, несмотря на громкие заявления о "беспрецедентности" и "жесткости", уже давно перестала быть фактором неожиданности для российской экономики. Прежде всего, важно понимать: экономика не ломается от внешнего давления сама по себе. Ломаются устаревшие логистические цепочки, неэффективные финансовые инструменты и избыточные зависимости, а вместо них выстраиваются новые маршруты, новые формы взаиморасчетов, новые партнерства. Это болезненно, но не смертельно", - сказал Говырин. Парламентарий отметил, что противники санкций внутри Европейского союза открыто указывают на их "эффект бумеранга". Говырин добавил, что в этом нет ничего удивительного, так как ограничения на поставки российского топлива или финансовые транзакции с участием российских компаний ударяют в первую очередь по европейскому бизнесу, который теряет надежных поставщиков и рынки сбыта. "Так, например, санкции против нефтеперерабатывающих предприятий, завязанных на российское сырье, поднимают цену конечного топлива в Европе, не в России. Это отмечают даже те эксперты, которые не склонны защищать российскую экономику", - отметил он. По его словам, банковская система России адаптировалась: из более чем 300 банков, абсолютное большинство крупных игроков уже под санкциями, а новые ограничения касаются небольших организаций или иностранных посредников. Он подчеркнул, что предыдущая практика показала - финансово-кредитные организации могут быстро адаптироваться к сложившейся ситуации. Кроме того, по мнению Говырина, SWIFT давно не является единственной формой международной коммуникации. Развитие собственной платежной инфраструктуры и опора на расчёты в национальных валютах дружественных стран позволяют снижать зависимость от западных механизмов, добавил он. По словам парламентария, что касается снижения так называемого потолка цен на нефть, "то здесь все зависит не от номинального значения, а от степени его соблюдения". Говырин подчеркнул, что санкции создают дополнительную нагрузку, но сама суть в том, что это "не обвал, а переход". "Нельзя игнорировать риски, но и паниковать бессмысленно. Российская экономика уже доказала, что способна выдерживать внешнее давление... И в этом контексте санкции становятся не точкой конца, а точкой перелома — от одной модели развития к другой", - заключил он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ в мае 2023 года заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030103700.html

https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2030071211.html

https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096636.html

россия

братислава

будапешт

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россия, братислава, будапешт, алексей говырин, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, госдума рф, единая россия