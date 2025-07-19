https://ria.ru/20250719/gosduma-2030092131.html
В ГД напомнили об изменении противопоказаний к управлению автомобилем
В ГД напомнили об изменении противопоказаний к управлению автомобилем - РИА Новости, 19.07.2025
В ГД напомнили об изменении противопоказаний к управлению автомобилем
В России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, в частности, в него войдут общие расстройства психологического... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:52:00+03:00
2025-07-19T02:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, в частности, в него войдут общие расстройства психологического развития, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль."С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, что может вызвать определенный резонанс. Однако при более детальном рассмотрении становится ясно, что речь идет скорее о точечной корректировке, нежели о кардинальной реформе. Так, в перечень противопоказаний добавили общие расстройства психологического развития, к которым, к примеру, относится аутизм", — сказал Огуль.По его словам, это изменение представляется логичным и оправданным, поскольку подобные расстройства могут существенно влиять на способность человека безопасно управлять транспортным средством. "Также произошла замена термина "ахроматопсия" (редкое наследственное заболевание, при котором люди видят мир в черно-белых тонах. — Прим. ред.) на более широкий — "аномалии цветового зрения". Это также представляется разумным, поскольку позволяет охватить более широкий спектр нарушений цветовосприятия, которые могут представлять опасность на дороге", — отметил он.По мнению парламентария, данные изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. Огуль подчеркнул, что серьезных потрясений для водителей и кандидатов в водители ожидать не стоит. "Важно помнить, что основная цель медицинского освидетельствования — обеспечение безопасности дорожного движения, и любые изменения в этой сфере должны быть направлены именно на достижение этой цели", — заключил он.
https://ria.ru/20250514/voditeli-2016858029.html
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общество, россия, леонид огуль, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Огуль, Госдума РФ
В ГД напомнили об изменении противопоказаний к управлению автомобилем
Депутат Огуль: с 1 сентября изменятся противопоказания к управлению автомобилем
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, в частности, в него войдут общие расстройства психологического развития, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, что может вызвать определенный резонанс. Однако при более детальном рассмотрении становится ясно, что речь идет скорее о точечной корректировке, нежели о кардинальной реформе. Так, в перечень противопоказаний добавили общие расстройства психологического развития, к которым, к примеру, относится аутизм", — сказал Огуль
.
По его словам, это изменение представляется логичным и оправданным, поскольку подобные расстройства могут существенно влиять на способность человека безопасно управлять транспортным средством.
"Также произошла замена термина "ахроматопсия" (редкое наследственное заболевание, при котором люди видят мир в черно-белых тонах. — Прим. ред.) на более широкий — "аномалии цветового зрения". Это также представляется разумным, поскольку позволяет охватить более широкий спектр нарушений цветовосприятия, которые могут представлять опасность на дороге", — отметил он.
По мнению парламентария, данные изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. Огуль подчеркнул, что серьезных потрясений для водителей и кандидатов в водители ожидать не стоит.
"Важно помнить, что основная цель медицинского освидетельствования — обеспечение безопасности дорожного движения, и любые изменения в этой сфере должны быть направлены именно на достижение этой цели", — заключил он.