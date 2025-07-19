https://ria.ru/20250719/gosduma-2030091105.html
В ГД предупредили о штрафе за нахождение в купальнике вне пляжной зоны
В ГД предупредили о штрафе за нахождение в купальнике вне пляжной зоны - РИА Новости, 19.07.2025
В ГД предупредили о штрафе за нахождение в купальнике вне пляжной зоны
Нахождение в купальнике вне пляжной зоны может привести к административной ответственности, если человек при этом вызывающе себя ведет, пристает к окружающим и... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:18:00+03:00
2025-07-19T02:18:00+03:00
2025-07-19T02:18:00+03:00
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игорь антропенко (депутат)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нахождение в купальнике вне пляжной зоны может привести к административной ответственности, если человек при этом вызывающе себя ведет, пристает к окружающим и нецензурно выражается, тогда правоохранители могут расценить это как мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, кандидат юридических наук Игорь Антропенко ("Единая Россия"). "Нахождение в купальном костюме вне пляжной зоны может быть расценено как выражение явного неуважения к обществу. Однако административную ответственность это повлечет только в случае, если при этом человек вызывающе себя ведет, пристает к окружающим и нецензурно выражается. Правоохранители могут расценить это как мелкое хулиганство. За такие поступки может грозить штраф от 500 до 1 000 рублей, а то и арест на 15 суток", - сказал он. При этом депутат отметил, что у каждого региона России есть своя специфика, климатическая в том числе. "Сложно представить в курортном городе при температуре воздуха плюс 30 и выше людей в закрытой одежде. Скорее этот вопрос надо отдать на откуп регионам", - добавил парламентарий. По его мнению, вопрос больше связан с культурой и воспитанием каждого гражданина. "Позволяем ли мы себе заходить в рестораны и другие общественные места в таком виде. Не надо забывать, что наших детей мы воспитываем своим личным примером", - подчеркнул Антропенко. Он напомнил, что законодательство об административных правонарушениях находится в совместном ведении федерации и регионов. Субъекты федерации вправе самостоятельно устанавливать дополнительные составы правонарушений.
https://ria.ru/20250719/gosduma-2030088118.html
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россия, игорь антропенко (депутат), госдума рф, единая россия
Россия, Игорь Антропенко (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
В ГД предупредили о штрафе за нахождение в купальнике вне пляжной зоны
Депутат Антропенко: нахождение в купальнике вне пляжа может привести к штрафу
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нахождение в купальнике вне пляжной зоны может привести к административной ответственности, если человек при этом вызывающе себя ведет, пристает к окружающим и нецензурно выражается, тогда правоохранители могут расценить это как мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, кандидат юридических наук Игорь Антропенко ("Единая Россия").
"Нахождение в купальном костюме вне пляжной зоны может быть расценено как выражение явного неуважения к обществу. Однако административную ответственность это повлечет только в случае, если при этом человек вызывающе себя ведет, пристает к окружающим и нецензурно выражается. Правоохранители могут расценить это как мелкое хулиганство. За такие поступки может грозить штраф от 500 до 1 000 рублей, а то и арест на 15 суток", - сказал он.
При этом депутат отметил, что у каждого региона России
есть своя специфика, климатическая в том числе.
"Сложно представить в курортном городе при температуре воздуха плюс 30 и выше людей в закрытой одежде. Скорее этот вопрос надо отдать на откуп регионам", - добавил парламентарий.
По его мнению, вопрос больше связан с культурой и воспитанием каждого гражданина.
"Позволяем ли мы себе заходить в рестораны и другие общественные места в таком виде. Не надо забывать, что наших детей мы воспитываем своим личным примером", - подчеркнул Антропенко
.
Он напомнил, что законодательство об административных правонарушениях находится в совместном ведении федерации и регионов. Субъекты федерации вправе самостоятельно устанавливать дополнительные составы правонарушений.