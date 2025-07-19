https://ria.ru/20250719/gosduma-2030088118.html

В Госдуме предложили ввести штрафы за навязчивое преследование

В Госдуме предложили ввести штрафы за навязчивое преследование - РИА Новости, 19.07.2025

В Госдуме предложили ввести штрафы за навязчивое преследование

Законопроект о противодействии навязчивому преследованию предусматривает штраф до десяти тысяч рублей или арест до семи суток, а если преследование ведется в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T01:06:00+03:00

2025-07-19T01:06:00+03:00

2025-07-19T01:06:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законопроект о противодействии навязчивому преследованию предусматривает штраф до десяти тысяч рублей или арест до семи суток, а если преследование ведется в отношении ребенка, то штраф может быть до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди"). "Законопроект о противодействии навязчивому преследованию - важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей - и пострадавшие, и юристы, и правоохранители. Мы подготовили соответствующие поправки в КоАП РФ: за сталкинг вводится административная ответственность - штраф до 10 тысяч рублей или арест до 7 суток, если преследование ведется в отношении несовершеннолетнего - штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток", - сообщила Горячева. Депутат Госдумы отметила, что до сих пор в российском законодательстве нет даже самого определения "сталкинга", и это мешает людям получить защиту. Она подчеркнула, что законопроектом вводится юридическое определение "навязчивого преследования", включая систематическое слежение, угрозы, публикацию личной информации и постоянные попытки контакта в офлайне и онлайн. Также, по словам Горячевой, закрепляется возможность обратиться в суд за запретом на приближение, и такое решение ограничит доступ преследователя к жертве: нельзя будет подходить, звонить, писать или преследовать через интернет. "За нарушение запрета вводится ответственность и профилактический надзор. Предусматривается возможность компенсации морального вреда", - добавила парламентарий. Горячева уточнила, что сам законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. "Этого закона ждут те, кто не может защититься даже после десятков заявлений в полицию. Он важен и для тех, кто работает с пострадавшими - психологов, правозащитников, врачей", - сказала депутат. По данным политика, было получено сотни обращений, кейсов и экспертных заключений, и проект - результат этой большой совместной работы. "Сталкинг - это не "про навязчивого поклонника", а про опасность, которая может стоить человеку здоровья, работы, безопасности и даже жизни. Новый закон даст людям возможность вовремя остановить угрозу - и почувствовать, что они не одни", - подытожила Горячева.

https://ria.ru/20250718/komitet-2029925794.html

https://ria.ru/20250717/shtraf-2029692763.html

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