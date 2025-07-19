https://ria.ru/20250719/gosduma-2030084954.html

В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда

В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда - РИА Новости, 19.07.2025

В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрий Григоренко с предложением передать часть услуг, которые сейчас... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:23:00+03:00

2025-07-19T00:23:00+03:00

2025-07-19T00:23:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрий Григоренко с предложением передать часть услуг, которые сейчас доступны только в Многофункциональных центрах (МФЦ), в клиентские службы Социального фонда России, при этом сохранится возможность получения этих услуг и в самих МФЦ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность передачи Социальному фонду России дополнительных услуг, доступных сегодня только в Многофункциональных центрах, с сохранением возможности их получения в МФЦ", - говорится в письме. Он рассказал, что в рамках рабочей поездки делегации депутатов Госдумы в Чеченскую Республику была проведена встреча с руководством отделения Соцфонда по региону. По словам политика, еще в 2023 году в ходе выездного заседания комитета в Кабардино-Балкарскую республику обсуждались перспективы внедрения в клиентские службы Соцфонда РФ максимального спектра социальных услуг, которые в большинстве регионов доступны пока только в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). На сегодняшний день, как уточнил Нилов, подобный подход уже на практике реализован в Чечне, и успешный опыт продемонстрировал востребованность принципа "одного окна" для клиентов отделений Соцфонда. Глава думского комитета считает, что таким образом наглядная результативность реализации данного проекта в Чечне позволяет изучить его положительный опыт для дальнейшего масштабирования в других регионах России.

https://ria.ru/20250718/gosduma-2029840141.html

https://ria.ru/20250707/gosduma-2027556561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф