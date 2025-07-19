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В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда - РИА Новости, 19.07.2025
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00:23 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/gosduma-2030084954.html
В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда
В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда - РИА Новости, 19.07.2025
В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрий Григоренко с предложением передать часть услуг, которые сейчас... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:23:00+03:00
2025-07-19T00:23:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрий Григоренко с предложением передать часть услуг, которые сейчас доступны только в Многофункциональных центрах (МФЦ), в клиентские службы Социального фонда России, при этом сохранится возможность получения этих услуг и в самих МФЦ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность передачи Социальному фонду России дополнительных услуг, доступных сегодня только в Многофункциональных центрах, с сохранением возможности их получения в МФЦ", - говорится в письме. Он рассказал, что в рамках рабочей поездки делегации депутатов Госдумы в Чеченскую Республику была проведена встреча с руководством отделения Соцфонда по региону. По словам политика, еще в 2023 году в ходе выездного заседания комитета в Кабардино-Балкарскую республику обсуждались перспективы внедрения в клиентские службы Соцфонда РФ максимального спектра социальных услуг, которые в большинстве регионов доступны пока только в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). На сегодняшний день, как уточнил Нилов, подобный подход уже на практике реализован в Чечне, и успешный опыт продемонстрировал востребованность принципа "одного окна" для клиентов отделений Соцфонда. Глава думского комитета считает, что таким образом наглядная результативность реализации данного проекта в Чечне позволяет изучить его положительный опыт для дальнейшего масштабирования в других регионах России.
https://ria.ru/20250718/gosduma-2029840141.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда

Депутат Нилов предложил передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрий Григоренко с предложением передать часть услуг, которые сейчас доступны только в Многофункциональных центрах (МФЦ), в клиентские службы Социального фонда России, при этом сохранится возможность получения этих услуг и в самих МФЦ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность передачи Социальному фонду России дополнительных услуг, доступных сегодня только в Многофункциональных центрах, с сохранением возможности их получения в МФЦ", - говорится в письме.
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Он рассказал, что в рамках рабочей поездки делегации депутатов Госдумы в Чеченскую Республику была проведена встреча с руководством отделения Соцфонда по региону.
По словам политика, еще в 2023 году в ходе выездного заседания комитета в Кабардино-Балкарскую республику обсуждались перспективы внедрения в клиентские службы Соцфонда РФ максимального спектра социальных услуг, которые в большинстве регионов доступны пока только в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
На сегодняшний день, как уточнил Нилов, подобный подход уже на практике реализован в Чечне, и успешный опыт продемонстрировал востребованность принципа "одного окна" для клиентов отделений Соцфонда.
Глава думского комитета считает, что таким образом наглядная результативность реализации данного проекта в Чечне позволяет изучить его положительный опыт для дальнейшего масштабирования в других регионах России.
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