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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела микрорайона Строитель в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:43:00+03:00
2025-07-19T16:43:00+03:00
2025-07-19T16:43:00+03:00
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела микрорайона Строитель в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела жилого массива "Строитель" со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины на 16.00 мск, ВСУ только за последний час дважды обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250719/obstrel-2030155914.html
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РИА Новости
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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Приходько: при обстреле микрорайона Строитель в Горловке пострадал мирный житель