https://ria.ru/20250719/gorlovka-2030165503.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела микрорайона Строитель в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:43:00+03:00

2025-07-19T16:43:00+03:00

2025-07-19T16:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела микрорайона Строитель в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела жилого массива "Строитель" со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины на 16.00 мск, ВСУ только за последний час дважды обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250719/obstrel-2030155914.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол