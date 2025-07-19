Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 19.07.2025 (обновлено: 23:54 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/germanija-2030212183.html
В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild
В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild - РИА Новости, 19.07.2025
В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild
Сомнения в реалистичности планов по переходу к "зеленой" энергетике усиливаются в министерстве экономики Германии на фоне резко растущего энергопотребления и... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:51:00+03:00
2025-07-19T23:54:00+03:00
в мире
германия
роберт хабек
bmw ag
bild
хдс/хсс
bmw 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Сомнения в реалистичности планов по переходу к "зеленой" энергетике усиливаются в министерстве экономики Германии на фоне резко растущего энергопотребления и колоссальных затрат на развитие инфраструктуры, сообщила немецкая газета Bild. "Новое федеральное правительство попало в опасную энергетическую ловушку: в ближайшие годы потребление электроэнергии в Германии резко возрастет. Однако расширение необходимой для этого электросетевой инфраструктуры обойдется примерно в 600 миллиардов евро к 2045 году", - написало издание. На этом фоне глава минэкономики Катерина Райхе (от Христианско-демократического союза (ХДС)) заявила о необходимости пересмотра стратегии и более тесной привязки темпов развития возобновляемых источников энергии к возможностям энергосети. "Развитие возобновляемых источников энергии должно гораздо теснее координироваться с расширением электросетей", - сказала Райхе в интервью газете. По словам министра, это сэкономит деньги для предприятий и потребителей. По данным издания, к 2035 году потребление электроэнергии в ФРГ может удвоиться и достичь 1000 тераватт-часов, что связано с активным ростом количества дата-центров, электромобилей и тепловых насосов, при этом Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики не позднее 2038 года, а возможности солнца и ветра не способны покрыть растущий спрос, поэтому Райхе, как и ее предшественник Роберт Хабек, хочет строить газовые электростанции, но времени на это все меньше. По информации газеты, Райхе хочет начать тендеры на строительство первых газовых станций уже в этом году, но за это подвергается критике от партнеров по коалиции, при этом ее поддерживают представители промышленной отрасли, среди них - вице-президент Федерального союза промышленников Хольгер Лёш. "Слишком амбициозное и дорогостоящее планирование энергетического перехода должно быть больше ориентировано на реальный спрос и затраты", - привело слова вице-президента издание. Кроме того, глава BMW Оливер Ципзе предупреждает об угрозе коллапса электросети. "Если с 2035 года, как предписано ЕС, разрешат производить только электромобили, наша электросеть с этим не справится", - отметил Ципзе газете. Глава BMW добавил, что в Германии думают, будто смогут через десять лет заряжать каждую новую машину от розетки, но это невозможно. Как уточнил Ципзе, чтобы адаптировать электросеть ФРГ к 100-процентной доле электромобилей, стране понадобится 30-40 лет. "Полностью упускается из виду, насколько это будет дорого", - заключил глава BMW.
https://ria.ru/20250520/germaniya-2017932144.html
https://ria.ru/20250607/ek-2021539621.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, роберт хабек, bmw ag, bild, хдс/хсс, bmw 1
В мире, Германия, Роберт Хабек, BMW AG, Bild, ХДС/ХСС, BMW 1
В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild

Bild: в ФРГ усиливаются сомнения в реалистичности планов по зеленой энергетике

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Сомнения в реалистичности планов по переходу к "зеленой" энергетике усиливаются в министерстве экономики Германии на фоне резко растущего энергопотребления и колоссальных затрат на развитие инфраструктуры, сообщила немецкая газета Bild.
"Новое федеральное правительство попало в опасную энергетическую ловушку: в ближайшие годы потребление электроэнергии в Германии резко возрастет. Однако расширение необходимой для этого электросетевой инфраструктуры обойдется примерно в 600 миллиардов евро к 2045 году", - написало издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Германия передумала и вновь будет ядерной
20 мая, 08:00
На этом фоне глава минэкономики Катерина Райхе (от Христианско-демократического союза (ХДС)) заявила о необходимости пересмотра стратегии и более тесной привязки темпов развития возобновляемых источников энергии к возможностям энергосети.
"Развитие возобновляемых источников энергии должно гораздо теснее координироваться с расширением электросетей", - сказала Райхе в интервью газете.
По словам министра, это сэкономит деньги для предприятий и потребителей.
По данным издания, к 2035 году потребление электроэнергии в ФРГ может удвоиться и достичь 1000 тераватт-часов, что связано с активным ростом количества дата-центров, электромобилей и тепловых насосов, при этом Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики не позднее 2038 года, а возможности солнца и ветра не способны покрыть растущий спрос, поэтому Райхе, как и ее предшественник Роберт Хабек, хочет строить газовые электростанции, но времени на это все меньше. По информации газеты, Райхе хочет начать тендеры на строительство первых газовых станций уже в этом году, но за это подвергается критике от партнеров по коалиции, при этом ее поддерживают представители промышленной отрасли, среди них - вице-президент Федерального союза промышленников Хольгер Лёш.
"Слишком амбициозное и дорогостоящее планирование энергетического перехода должно быть больше ориентировано на реальный спрос и затраты", - привело слова вице-президента издание.
Кроме того, глава BMW Оливер Ципзе предупреждает об угрозе коллапса электросети.
"Если с 2035 года, как предписано ЕС, разрешат производить только электромобили, наша электросеть с этим не справится", - отметил Ципзе газете.
Глава BMW добавил, что в Германии думают, будто смогут через десять лет заряжать каждую новую машину от розетки, но это невозможно. Как уточнил Ципзе, чтобы адаптировать электросеть ФРГ к 100-процентной доле электромобилей, стране понадобится 30-40 лет.
"Полностью упускается из виду, насколько это будет дорого", - заключил глава BMW.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
ЕК лоббировала экологические организации, пишут СМИ
7 июня, 18:11
 
В миреГерманияРоберт ХабекBMW AGBildХДС/ХССBMW 1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала