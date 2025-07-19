https://ria.ru/20250719/germanija-2030212183.html

В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild

В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild - РИА Новости, 19.07.2025

В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild

Сомнения в реалистичности планов по переходу к "зеленой" энергетике усиливаются в министерстве экономики Германии на фоне резко растущего энергопотребления и... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T23:51:00+03:00

2025-07-19T23:51:00+03:00

2025-07-19T23:54:00+03:00

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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Сомнения в реалистичности планов по переходу к "зеленой" энергетике усиливаются в министерстве экономики Германии на фоне резко растущего энергопотребления и колоссальных затрат на развитие инфраструктуры, сообщила немецкая газета Bild. "Новое федеральное правительство попало в опасную энергетическую ловушку: в ближайшие годы потребление электроэнергии в Германии резко возрастет. Однако расширение необходимой для этого электросетевой инфраструктуры обойдется примерно в 600 миллиардов евро к 2045 году", - написало издание. На этом фоне глава минэкономики Катерина Райхе (от Христианско-демократического союза (ХДС)) заявила о необходимости пересмотра стратегии и более тесной привязки темпов развития возобновляемых источников энергии к возможностям энергосети. "Развитие возобновляемых источников энергии должно гораздо теснее координироваться с расширением электросетей", - сказала Райхе в интервью газете. По словам министра, это сэкономит деньги для предприятий и потребителей. По данным издания, к 2035 году потребление электроэнергии в ФРГ может удвоиться и достичь 1000 тераватт-часов, что связано с активным ростом количества дата-центров, электромобилей и тепловых насосов, при этом Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики не позднее 2038 года, а возможности солнца и ветра не способны покрыть растущий спрос, поэтому Райхе, как и ее предшественник Роберт Хабек, хочет строить газовые электростанции, но времени на это все меньше. По информации газеты, Райхе хочет начать тендеры на строительство первых газовых станций уже в этом году, но за это подвергается критике от партнеров по коалиции, при этом ее поддерживают представители промышленной отрасли, среди них - вице-президент Федерального союза промышленников Хольгер Лёш. "Слишком амбициозное и дорогостоящее планирование энергетического перехода должно быть больше ориентировано на реальный спрос и затраты", - привело слова вице-президента издание. Кроме того, глава BMW Оливер Ципзе предупреждает об угрозе коллапса электросети. "Если с 2035 года, как предписано ЕС, разрешат производить только электромобили, наша электросеть с этим не справится", - отметил Ципзе газете. Глава BMW добавил, что в Германии думают, будто смогут через десять лет заряжать каждую новую машину от розетки, но это невозможно. Как уточнил Ципзе, чтобы адаптировать электросеть ФРГ к 100-процентной доле электромобилей, стране понадобится 30-40 лет. "Полностью упускается из виду, насколько это будет дорого", - заключил глава BMW.

https://ria.ru/20250520/germaniya-2017932144.html

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в мире, германия, роберт хабек, bmw ag, bild, хдс/хсс, bmw 1