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Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней - РИА Новости, 19.07.2025
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09:04 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030108480.html
Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней
Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней - РИА Новости, 19.07.2025
Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней
Аэропорт Геленджика смогли запустить за рекордные 10 дней вместо месяца-двух, рассказал РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:04:00+03:00
2025-07-19T09:04:00+03:00
геленджик
россия
элиста
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика смогли запустить за рекордные 10 дней вместо месяца-двух, рассказал РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. Гендиректор аэропорта рассказал, что по состоянию на утро запуска первого рейса (18 июля) было согласовано шесть направлений от авиакомпаний, седьмое находится на согласовании, а также "докладывали, запросился Норильск". "У нас всего лишь было 10 дней… Средства массовой информации говорили давно, но официального распоряжения Росавиации не было, поэтому мы только когда получили, мы начали готовить… Понимаете, за эти 10 дней так сформировать расписание - так оно никогда в авиации не формировалось. То есть, это формировалось в течение месяца-двух. А мы вот за 10 дней - и вот я вам называю уже столько направлений", - рассказал Таранченко. В эту среду в аэропорту прошла репетиция - это был детский учебный рейс. На ней отработали багажные системы и проверили системы регистрации. "Мы запускали учебный рейс и привлекали школы, когда шли занятия, привлекали детские сады - это детские рейсы мы репетировали. И весь персонал, кроме производственного,… были пассажирами. То есть это набиралось больше сотни человек. Мы приезжали из дома с чемоданами и все репетировали", - добавил гендиректор. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2030035811.html
https://ria.ru/20250718/passazhiry-2030022061.html
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геленджик, россия, элиста, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Россия, Элиста, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней

Таранченко: аэропорт Геленджика запустили за десять дней вместо месяца-двух

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вход в здание аэропорта Геленджика. Архивное фото
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика смогли запустить за рекордные 10 дней вместо месяца-двух, рассказал РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
Гендиректор аэропорта рассказал, что по состоянию на утро запуска первого рейса (18 июля) было согласовано шесть направлений от авиакомпаний, седьмое находится на согласовании, а также "докладывали, запросился Норильск".
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"У нас всего лишь было 10 дней… Средства массовой информации говорили давно, но официального распоряжения Росавиации не было, поэтому мы только когда получили, мы начали готовить… Понимаете, за эти 10 дней так сформировать расписание - так оно никогда в авиации не формировалось. То есть, это формировалось в течение месяца-двух. А мы вот за 10 дней - и вот я вам называю уже столько направлений", - рассказал Таранченко.
В эту среду в аэропорту прошла репетиция - это был детский учебный рейс. На ней отработали багажные системы и проверили системы регистрации.
"Мы запускали учебный рейс и привлекали школы, когда шли занятия, привлекали детские сады - это детские рейсы мы репетировали. И весь персонал, кроме производственного,… были пассажирами. То есть это набиралось больше сотни человек. Мы приезжали из дома с чемоданами и все репетировали", - добавил гендиректор.
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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ГеленджикРоссияЭлистаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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