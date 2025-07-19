Экс-главу спецслужбы Молдавии будут судить во Франции по делу о коррупции
Realitatea: экс-главу Службы информации Молдавии Пырлога будут судить во Франции
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Бывшего руководителя Службы информации и безопасности Молдавии Виталия Пырлога, который также работал в структурах Интерпола, будут судить во Франции, ему инкриминируют создание коррупционной схемы по удалению данных из базы международной полицейской организации за многомиллионные взятки, сообщает румынский телеканал Realitatea.
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"Бывшего директора молдавской спецслужбы, экстрадированного из ОАЭ, передали французским властям. Следствие установило, что Пырлог, занимавший пост председателя Комиссии по контролю досье Интерпола, помогал беглецам получить статус соискателя убежища в Молдавии для приостановки "красных уведомлений". Среди потенциальных бенефициаров схемы называется француз Тарик Кербуси по прозвищу Бизон, разыскиваемый за поставку 3,3 тонн кокаина через итальянский порт в Марсель. Адвокат бывшего молдавского чиновника назвал незаконной выдачу ему ордера на арест, поскольку он сам ожидал повестку для допроса в соответствии с процедурами, предусмотренными международными конвенциями. По словам адвоката Эммануэля Марсиньи, его клиент не планировал скрываться, он отрицает свою вину", - отмечает телеканал.
Согласно расследованию, опубликованному агентством Блумберг в декабре 2024 года, Пырлог руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" - международные оповещения о розыске - удалялись из базы данных Интерпола. Схема, предположительно, действовала в период с 2022 по начало 2023 года.
Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения о десятках людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместного следствия, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.
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