https://ria.ru/20250719/frantsija-2030163503.html

Экс-главу спецслужбы Молдавии будут судить во Франции по делу о коррупции

Экс-главу спецслужбы Молдавии будут судить во Франции по делу о коррупции - РИА Новости, 19.07.2025

Экс-главу спецслужбы Молдавии будут судить во Франции по делу о коррупции

Бывшего руководителя Службы информации и безопасности Молдавии Виталия Пырлога, который также работал в структурах Интерпола, будут судить во Франции, ему... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:29:00+03:00

2025-07-19T16:29:00+03:00

2025-07-19T16:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Бывшего руководителя Службы информации и безопасности Молдавии Виталия Пырлога, который также работал в структурах Интерпола, будут судить во Франции, ему инкриминируют создание коррупционной схемы по удалению данных из базы международной полицейской организации за многомиллионные взятки, сообщает румынский телеканал Realitatea. Пырлог был арестован 15 июня в ОАЭ по международному ордеру, выданному Францией в январе 2025 года. В пятницу, 18 июля, бывшего руководителя спецслужбы экстрадировали в Париж. Пырлог обвиняется в организованном мошенничестве, использовании поддельных документов, торговле влиянием и взяточничестве. "Бывшего директора молдавской спецслужбы, экстрадированного из ОАЭ, передали французским властям. Следствие установило, что Пырлог, занимавший пост председателя Комиссии по контролю досье Интерпола, помогал беглецам получить статус соискателя убежища в Молдавии для приостановки "красных уведомлений". Среди потенциальных бенефициаров схемы называется француз Тарик Кербуси по прозвищу Бизон, разыскиваемый за поставку 3,3 тонн кокаина через итальянский порт в Марсель. Адвокат бывшего молдавского чиновника назвал незаконной выдачу ему ордера на арест, поскольку он сам ожидал повестку для допроса в соответствии с процедурами, предусмотренными международными конвенциями. По словам адвоката Эммануэля Марсиньи, его клиент не планировал скрываться, он отрицает свою вину", - отмечает телеканал. Согласно расследованию, опубликованному агентством Блумберг в декабре 2024 года, Пырлог руководил схемой, посредством которой "красные уведомления" - международные оповещения о розыске - удалялись из базы данных Интерпола. Схема, предположительно, действовала в период с 2022 по начало 2023 года. Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения о десятках людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов. Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместного следствия, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.

https://ria.ru/20250717/gutsul-2029706388.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, франция, оаэ, интерпол