https://ria.ru/20250719/film-2030205058.html

В Ереване объявили победителей кинофестиваля "Золотой абрикос"

В Ереване объявили победителей кинофестиваля "Золотой абрикос" - РИА Новости, 19.07.2025

В Ереване объявили победителей кинофестиваля "Золотой абрикос"

Фильм "Фиуме или смерть" совместного производства Хорватии, Италии и Словении стал победителем XXII ереванского кинофестиваля "Золотой абрикос", сообщает... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:09:00+03:00

2025-07-19T22:09:00+03:00

2025-07-19T22:09:00+03:00

культура

ереван

хорватия

италия

тонино гуэрра

фанни ардан

настасья кински (настасья накшиньски)

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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Фильм "Фиуме или смерть" совместного производства Хорватии, Италии и Словении стал победителем XXII ереванского кинофестиваля "Золотой абрикос", сообщает пресс-служба кинофестиваля. "Золотой абрикос" в номинации "Международный конкурс полнометражных фильмов" вручен фильму "Фиуме или смерть" режиссера Игоря Безиновича. "Серебряный абрикос" – грузинской картине "Святое электричество" режиссера Тато Котетишвили. Исторический фильм "Фиуме или смерть" рассказывает о событиях в городе Фиуме (ныне Риека) в период после Первой мировой войны. "Золотой абрикос" в региональном конкурсе получила иранка Сепиде Фарси за ленту "Возьми свою душу в руку и иди" совместного производства Ирана, Палестины и Франции. Документальная картина рассказывает о жизни в секторе Газа во время израильской военной кампании. Премии Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) удостоен египетский кинорежиссер Морад Мостафа за фильм "Айша не может улететь". В конкурсе короткометражных фильмов победила картина "Родина" режиссера Гора Арушаняна. Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы фестиваль в Ереване посещали всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински, Орнелла Мути, Такеши Китано, Кевин Спейси. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.

https://ria.ru/20250712/kinofestival-2028816618.html

https://ria.ru/20250404/erevan-2009416223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ереван, хорватия, италия, тонино гуэрра, фанни ардан, настасья кински (настасья накшиньски)