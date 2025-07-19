В Ереване объявили победителей кинофестиваля "Золотой абрикос"
Фильм "Фиуме или смерть" победил на ереванском кинофестивале "Золотой абрикос"
Съемки фильма. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Фильм "Фиуме или смерть" совместного производства Хорватии, Италии и Словении стал победителем XXII ереванского кинофестиваля "Золотой абрикос", сообщает пресс-служба кинофестиваля.
"Золотой абрикос" в номинации "Международный конкурс полнометражных фильмов" вручен фильму "Фиуме или смерть" режиссера Игоря Безиновича. "Серебряный абрикос" – грузинской картине "Святое электричество" режиссера Тато Котетишвили.
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Исторический фильм "Фиуме или смерть" рассказывает о событиях в городе Фиуме (ныне Риека) в период после Первой мировой войны.
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"Золотой абрикос" в региональном конкурсе получила иранка Сепиде Фарси за ленту "Возьми свою душу в руку и иди" совместного производства Ирана, Палестины и Франции. Документальная картина рассказывает о жизни в секторе Газа во время израильской военной кампании. Премии Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) удостоен египетский кинорежиссер Морад Мостафа за фильм "Айша не может улететь".
В конкурсе короткометражных фильмов победила картина "Родина" режиссера Гора Арушаняна.
Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы фестиваль в Ереване посещали всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински, Орнелла Мути, Такеши Китано, Кевин Спейси. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.
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