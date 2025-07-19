https://ria.ru/20250719/feyerverk-2030145615.html

В Дюссельдорфе при запуске фейерверков пострадали 18 взрослых и ребенок

В Дюссельдорфе при запуске фейерверков пострадали 18 взрослых и ребенок - РИА Новости, 19.07.2025

В Дюссельдорфе при запуске фейерверков пострадали 18 взрослых и ребенок

Девятнадцать человек, включая ребенка, получили ранения во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе, сообщает портал новостной телепередачи... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:27:00+03:00

2025-07-19T14:27:00+03:00

2025-07-19T14:36:00+03:00

в мире

дюссельдорф

рейн (река)

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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек, включая ребенка, получили ранения во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе, сообщает портал новостной телепередачи Tagesschau. "Во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе в пятницу вечером пострадали 19 человек, четверо из них - серьезно. По данным полиции, среди пострадавших как минимум один ребенок", - говорится в сообщении. Полиция исходит из версии несчастного случая. По текущей информации от пожарной службы, ракеты, по-видимому, были направлены неправильно, как минимум один заряд отклонился от курса и взорвался прямо над толпой людей. "Сначала мероприятие продолжили, чтобы избежать паники. Однако позже организаторы решили досрочно завершить праздник в этот день. Первоначально планировалось, что ярмарка будет работать до раннего утра", - добавил новостной портал. По данным Tagesschau, на месте происшествия находились около 80 сотрудников пожарной и спасательной служб. Операция длилась около двух часов. По словам спасателей, последний пострадавший был доставлен в больницу примерно через час после инцидента. При этом, уточняется, что не всех пострадавших госпитализировали. Ярмарка на Рейне или рейнская ярмарка - ежегодный крупный народный праздник, аналог городской ярмарки или фестиваля, который проходит в Дюссельдорфе на берегу Рейна.

https://ria.ru/20241215/smi-1989271754.html

https://ria.ru/20250623/podmosove-2024876985.html

дюссельдорф

рейн (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дюссельдорф, рейн (река)