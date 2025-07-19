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В Дюссельдорфе при запуске фейерверков пострадали 18 взрослых и ребенок - РИА Новости, 19.07.2025
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14:27 19.07.2025 (обновлено: 14:36 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/feyerverk-2030145615.html
В Дюссельдорфе при запуске фейерверков пострадали 18 взрослых и ребенок
В Дюссельдорфе при запуске фейерверков пострадали 18 взрослых и ребенок - РИА Новости, 19.07.2025
В Дюссельдорфе при запуске фейерверков пострадали 18 взрослых и ребенок
Девятнадцать человек, включая ребенка, получили ранения во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе, сообщает портал новостной телепередачи... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:27:00+03:00
2025-07-19T14:36:00+03:00
в мире
дюссельдорф
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек, включая ребенка, получили ранения во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе, сообщает портал новостной телепередачи Tagesschau. "Во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе в пятницу вечером пострадали 19 человек, четверо из них - серьезно. По данным полиции, среди пострадавших как минимум один ребенок", - говорится в сообщении. Полиция исходит из версии несчастного случая. По текущей информации от пожарной службы, ракеты, по-видимому, были направлены неправильно, как минимум один заряд отклонился от курса и взорвался прямо над толпой людей. "Сначала мероприятие продолжили, чтобы избежать паники. Однако позже организаторы решили досрочно завершить праздник в этот день. Первоначально планировалось, что ярмарка будет работать до раннего утра", - добавил новостной портал. По данным Tagesschau, на месте происшествия находились около 80 сотрудников пожарной и спасательной служб. Операция длилась около двух часов. По словам спасателей, последний пострадавший был доставлен в больницу примерно через час после инцидента. При этом, уточняется, что не всех пострадавших госпитализировали. Ярмарка на Рейне или рейнская ярмарка - ежегодный крупный народный праздник, аналог городской ярмарки или фестиваля, который проходит в Дюссельдорфе на берегу Рейна.
https://ria.ru/20241215/smi-1989271754.html
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в мире, дюссельдорф, рейн (река)
В мире, Дюссельдорф, Рейн (река)
В Дюссельдорфе при запуске фейерверков пострадали 18 взрослых и ребенок

Tagesschau: в Дюссельдорфе при запуске фейерверков на ярмарке ранены 19 человек

© Getty Images / Anadolu/Hesham ElsherifФейерверк на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе
Фейерверк на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Hesham Elsherif
Фейерверк на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Девятнадцать человек, включая ребенка, получили ранения во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе, сообщает портал новостной телепередачи Tagesschau.
"Во время фейерверка на рейнской ярмарке в Дюссельдорфе в пятницу вечером пострадали 19 человек, четверо из них - серьезно. По данным полиции, среди пострадавших как минимум один ребенок", - говорится в сообщении.
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Полиция исходит из версии несчастного случая. По текущей информации от пожарной службы, ракеты, по-видимому, были направлены неправильно, как минимум один заряд отклонился от курса и взорвался прямо над толпой людей.
«
"Сначала мероприятие продолжили, чтобы избежать паники. Однако позже организаторы решили досрочно завершить праздник в этот день. Первоначально планировалось, что ярмарка будет работать до раннего утра", - добавил новостной портал.
По данным Tagesschau, на месте происшествия находились около 80 сотрудников пожарной и спасательной служб. Операция длилась около двух часов. По словам спасателей, последний пострадавший был доставлен в больницу примерно через час после инцидента. При этом, уточняется, что не всех пострадавших госпитализировали.
Ярмарка на Рейне или рейнская ярмарка - ежегодный крупный народный праздник, аналог городской ярмарки или фестиваля, который проходит в Дюссельдорфе на берегу Рейна.
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