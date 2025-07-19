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В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва"

В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва" - РИА Новости, 19.07.2025

В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва"

Более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва" в столице в субботу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:14:00+03:00

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2025-07-19T21:14:00+03:00

москва

садовое кольцо (москва)

ссср

максим ликсутов

сергей собянин

никита нагорный

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва" в столице в субботу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В рамках проекта "Лето в Москве" сегодня состоялся первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва", принять участие в котором могли не только велосипедисты, а все любители активного досуга. К празднику присоединилось более 150 тысяч жителей и гостей города. Уверен, что это событие станет доброй традицией", - рассказал Ликсутов. Заммэра подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание развитию спорта и проходит множество мероприятий, которые приобщают москвичей к здоровому образу жизни. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, его посетили именитые спортсмены, которые провели мастер-классы и поделились своим опытом. Приветственную речь на фестивале произнес мастер спорта СССР, факелоносец Олимпиад 1980 и 2014 годов Рамир Курамшин. "Еще одним событием фестиваля стала эстафета олимпийского огня. Факелоносцы, среди которых были олимпийский чемпион Никита Нагорный и серебряный призер Олимпиады-80 Нина Трофимова, вместе с участниками фестиваля пронесли олимпийский огонь по Садовому кольцу. В конце над головами зрителей поднялся надувной Мишка - талисман Олимпийской команды России", - добавили в пресс-службе. Из материалов пресс-службы следует, что 19 июля в Москве на Садовом кольце впервые состоялся спортивный фестиваль "Олимпийская Москва". Мероприятие организовано департаментом транспорта столицы при поддержке Олимпийского комитета России.

москва

садовое кольцо (москва)

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, садовое кольцо (москва), ссср, максим ликсутов , сергей собянин, никита нагорный