В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва"
Ликсутов: более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва"
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва" в столице в субботу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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"В рамках проекта "Лето в Москве" сегодня состоялся первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва", принять участие в котором могли не только велосипедисты, а все любители активного досуга. К празднику присоединилось более 150 тысяч жителей и гостей города. Уверен, что это событие станет доброй традицией", - рассказал Ликсутов.
Заммэра подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание развитию спорта и проходит множество мероприятий, которые приобщают москвичей к здоровому образу жизни.
Как сообщили в пресс-службе фестиваля, его посетили именитые спортсмены, которые провели мастер-классы и поделились своим опытом. Приветственную речь на фестивале произнес мастер спорта СССР, факелоносец Олимпиад 1980 и 2014 годов Рамир Курамшин.
"Еще одним событием фестиваля стала эстафета олимпийского огня. Факелоносцы, среди которых были олимпийский чемпион Никита Нагорный и серебряный призер Олимпиады-80 Нина Трофимова, вместе с участниками фестиваля пронесли олимпийский огонь по Садовому кольцу. В конце над головами зрителей поднялся надувной Мишка - талисман Олимпийской команды России", - добавили в пресс-службе.
Из материалов пресс-службы следует, что 19 июля в Москве на Садовом кольце впервые состоялся спортивный фестиваль "Олимпийская Москва". Мероприятие организовано департаментом транспорта столицы при поддержке Олимпийского комитета России.