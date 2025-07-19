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В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва" - РИА Новости, 19.07.2025
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21:14 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/festival-2030200931.html
В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва"
В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва" - РИА Новости, 19.07.2025
В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва"
Более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва" в столице в субботу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности... РИА Новости, 19.07.2025
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москва
садовое кольцо (москва)
ссср
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва" в столице в субботу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В рамках проекта "Лето в Москве" сегодня состоялся первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва", принять участие в котором могли не только велосипедисты, а все любители активного досуга. К празднику присоединилось более 150 тысяч жителей и гостей города. Уверен, что это событие станет доброй традицией", - рассказал Ликсутов. Заммэра подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание развитию спорта и проходит множество мероприятий, которые приобщают москвичей к здоровому образу жизни. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, его посетили именитые спортсмены, которые провели мастер-классы и поделились своим опытом. Приветственную речь на фестивале произнес мастер спорта СССР, факелоносец Олимпиад 1980 и 2014 годов Рамир Курамшин. "Еще одним событием фестиваля стала эстафета олимпийского огня. Факелоносцы, среди которых были олимпийский чемпион Никита Нагорный и серебряный призер Олимпиады-80 Нина Трофимова, вместе с участниками фестиваля пронесли олимпийский огонь по Садовому кольцу. В конце над головами зрителей поднялся надувной Мишка - талисман Олимпийской команды России", - добавили в пресс-службе. Из материалов пресс-службы следует, что 19 июля в Москве на Садовом кольце впервые состоялся спортивный фестиваль "Олимпийская Москва". Мероприятие организовано департаментом транспорта столицы при поддержке Олимпийского комитета России.
москва
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москва, садовое кольцо (москва), ссср, максим ликсутов , сергей собянин, никита нагорный
Москва, Садовое кольцо (Москва), СССР, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Никита Нагорный
В столице прошел первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва"

Ликсутов: более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФестиваль спорта "Олимпийская Москва"
Фестиваль спорта Олимпийская Москва - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фестиваль спорта "Олимпийская Москва"
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Олимпийская Москва" в столице в субботу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"В рамках проекта "Лето в Москве" сегодня состоялся первый спортивный фестиваль "Олимпийская Москва", принять участие в котором могли не только велосипедисты, а все любители активного досуга. К празднику присоединилось более 150 тысяч жителей и гостей города. Уверен, что это событие станет доброй традицией", - рассказал Ликсутов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФестиваль спорта "Олимпийская Москва"
Фестиваль спорта Олимпийская Москва - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Фестиваль спорта "Олимпийская Москва"
Заммэра подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание развитию спорта и проходит множество мероприятий, которые приобщают москвичей к здоровому образу жизни.
Как сообщили в пресс-службе фестиваля, его посетили именитые спортсмены, которые провели мастер-классы и поделились своим опытом. Приветственную речь на фестивале произнес мастер спорта СССР, факелоносец Олимпиад 1980 и 2014 годов Рамир Курамшин.
"Еще одним событием фестиваля стала эстафета олимпийского огня. Факелоносцы, среди которых были олимпийский чемпион Никита Нагорный и серебряный призер Олимпиады-80 Нина Трофимова, вместе с участниками фестиваля пронесли олимпийский огонь по Садовому кольцу. В конце над головами зрителей поднялся надувной Мишка - талисман Олимпийской команды России", - добавили в пресс-службе.
Из материалов пресс-службы следует, что 19 июля в Москве на Садовом кольце впервые состоялся спортивный фестиваль "Олимпийская Москва". Мероприятие организовано департаментом транспорта столицы при поддержке Олимпийского комитета России.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФестиваль спорта "Олимпийская Москва"
Фестиваль спорта Олимпийская Москва - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фестиваль спорта "Олимпийская Москва"
 
МоскваСадовое кольцо (Москва)СССРМаксим ЛиксутовСергей СобянинНикита Нагорный
 
 
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