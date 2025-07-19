Бывший член ЕК призвал Европу искать понимание с Россией
Ферхойген: если Европа хочет мира, ей надо искать понимание со всеми, включая РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Если Европа хочет мира, ей нужно искать взаимопонимания со всеми, включая Россию, пишет в своей статье для швейцарского издания die Weltwoche бывший член Еврокомиссии (1999–2010), курировавший вопросы расширения ЕС, а затем промышленности и предпринимательства, Гюнтер Ферхойген.
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"Европейцы из ЕС, похоже, одержимы идеей, что нападение России - это предрешенный факт, и что единственное, что остается делать сейчас, - это наращивать производство оружия. Даже если признать, чего я не делаю, что опасность стать объектом российской агрессии реальна, было бы политически разумно не ставить свое будущее в зависимость исключительно от удачи с оружием, а искать диалог с Россией, чтобы выяснить, можно ли достичь справедливого баланса интересов... Если мы хотим мира на нашем континенте, мы должны искать взаимопонимания со всеми, включая Россию", - пишет Ферхойген.