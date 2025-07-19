https://ria.ru/20250719/evropa-2030201413.html

Бывший член ЕК призвал Европу искать понимание с Россией

Бывший член ЕК призвал Европу искать понимание с Россией - РИА Новости, 19.07.2025

Бывший член ЕК призвал Европу искать понимание с Россией

Если Европа хочет мира, ей нужно искать взаимопонимания со всеми, включая Россию, пишет в своей статье для швейцарского издания die Weltwoche бывший член... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:26:00+03:00

2025-07-19T21:26:00+03:00

2025-07-19T21:26:00+03:00

в мире

россия

европа

гюнтер ферхойген

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Если Европа хочет мира, ей нужно искать взаимопонимания со всеми, включая Россию, пишет в своей статье для швейцарского издания die Weltwoche бывший член Еврокомиссии (1999–2010), курировавший вопросы расширения ЕС, а затем промышленности и предпринимательства, Гюнтер Ферхойген. "Европейцы из ЕС, похоже, одержимы идеей, что нападение России - это предрешенный факт, и что единственное, что остается делать сейчас, - это наращивать производство оружия. Даже если признать, чего я не делаю, что опасность стать объектом российской агрессии реальна, было бы политически разумно не ставить свое будущее в зависимость исключительно от удачи с оружием, а искать диалог с Россией, чтобы выяснить, можно ли достичь справедливого баланса интересов... Если мы хотим мира на нашем континенте, мы должны искать взаимопонимания со всеми, включая Россию", - пишет Ферхойген.

https://ria.ru/20250719/orban-2030164882.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, европа, гюнтер ферхойген, евросоюз, еврокомиссия