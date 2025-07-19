https://ria.ru/20250719/ekaterinburg-2030121390.html

В ДТП в Екатеринбурге погиб человек

В ДТП в Екатеринбурге погиб человек - РИА Новости, 19.07.2025

В ДТП в Екатеринбурге погиб человек

Один человек погиб, трое пострадали в аварии с троллейбусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:41:00+03:00

2025-07-19T10:41:00+03:00

2025-07-19T11:42:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в аварии с троллейбусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В субботу областной минздрав сообщал, что в ДТП с участием троллейбуса на улице Краснофлотцев в столице Урала пострадали три человека: один находится в состоянии клинической комы, другой - в состоянии средней степени тяжести, третьего пострадавшего успешными реанимационными действиями удалось вывести из состояния клинической смерти. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом, двигавшимся в противоположном направлении. "В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Трое других участников ДТП осматриваются медиками", - уточнили в ГИБДД.

https://ria.ru/20250501/dtp-2014583330.html

екатеринбург

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, урал, гибдд мвд рф, audi a8