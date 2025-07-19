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В ДТП в Екатеринбурге погиб человек - РИА Новости, 19.07.2025
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10:41 19.07.2025 (обновлено: 11:42 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ekaterinburg-2030121390.html
В ДТП в Екатеринбурге погиб человек
В ДТП в Екатеринбурге погиб человек - РИА Новости, 19.07.2025
В ДТП в Екатеринбурге погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали в аварии с троллейбусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:41:00+03:00
2025-07-19T11:42:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в аварии с троллейбусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В субботу областной минздрав сообщал, что в ДТП с участием троллейбуса на улице Краснофлотцев в столице Урала пострадали три человека: один находится в состоянии клинической комы, другой - в состоянии средней степени тяжести, третьего пострадавшего успешными реанимационными действиями удалось вывести из состояния клинической смерти. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом, двигавшимся в противоположном направлении. "В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Трое других участников ДТП осматриваются медиками", - уточнили в ГИБДД.
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происшествия, екатеринбург, урал, гибдд мвд рф, audi a8
Происшествия, Екатеринбург, Урал, ГИБДД МВД РФ, Audi A8
В ДТП в Екатеринбурге погиб человек

В ДТП с автобусом в Екатеринбурге погиб человек, трое пострадали

© Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramДТП с троллейбусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге
ДТП с троллейбусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
ДТП с троллейбусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в аварии с троллейбусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В субботу областной минздрав сообщал, что в ДТП с участием троллейбуса на улице Краснофлотцев в столице Урала пострадали три человека: один находится в состоянии клинической комы, другой - в состоянии средней степени тяжести, третьего пострадавшего успешными реанимационными действиями удалось вывести из состояния клинической смерти.
По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом, двигавшимся в противоположном направлении.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Трое других участников ДТП осматриваются медиками", - уточнили в ГИБДД.
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ПроисшествияЕкатеринбургУралГИБДД МВД РФAudi A8
 
 
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