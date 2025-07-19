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В пирамидах Гизы обновили систему внутреннего освещения - РИА Новости, 19.07.2025
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Туризм
 
15:37 19.07.2025 (обновлено: 16:32 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/egipet-2030155670.html
В пирамидах Гизы обновили систему внутреннего освещения
В пирамидах Гизы обновили систему внутреннего освещения - РИА Новости, 19.07.2025
В пирамидах Гизы обновили систему внутреннего освещения
Система внутреннего освещения была обновлена в пирамидах Гизы, заявило министерство туризма и древностей Египта. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:37:00+03:00
2025-07-19T16:32:00+03:00
туризм
в мире
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Система внутреннего освещения была обновлена в пирамидах Гизы, заявило министерство туризма и древностей Египта. &quot;Министерство туризма и древностей, представленное Высшим советом по делам древностей, в сотрудничестве с испанским правительством завершило проект обновления внутреннего освещения в трех пирамидах Гизы (Хеопс, Хефрен и Микерин)&quot;, - говорится в заявлении.Отмечается, что для модернизации были использованы новейшие технологии экологически чистых систем освещения – светодиодов. Генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что новая система представляет собой люминесцентное освещение, считающееся безопасным для археологических компонентов, которые использовались при строительстве трех великих пирамид. По его словам, обновленная система не только способствует сохранению памятников, но и позволяет посетителям получить уникальный визуальный опыт внутри пирамид, подчеркивающий эстетику древнеегипетского зодчества. Директор управления памятников Гизы Ашраф Мохи ад-Дин сообщил, что проект обновления освещения затронул все внутренние коридоры трех пирамид, а также погребальные камеры, лестницы и внутренние помещения. Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.
https://ria.ru/20250330/piramidy-2007468899.html
https://ria.ru/20240810/egypt-1965225953.html
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в мире, гиза, египет, каир (город)
Туризм, В мире, Гиза, Египет, Каир (город)
В пирамидах Гизы обновили систему внутреннего освещения

В пирамидах Гизы в Египте модернизировали систему внутреннего освещения

© Фото : Ministry of Tourism and AntiquitiesОбновленная система внутреннего освещения в пирамидах Гизы
Обновленная система внутреннего освещения в пирамидах Гизы - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Система внутреннего освещения была обновлена в пирамидах Гизы, заявило министерство туризма и древностей Египта.
«

"Министерство туризма и древностей, представленное Высшим советом по делам древностей, в сотрудничестве с испанским правительством завершило проект обновления внутреннего освещения в трех пирамидах Гизы (Хеопс, Хефрен и Микерин)", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что для модернизации были использованы новейшие технологии экологически чистых систем освещения – светодиодов.
Генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что новая система представляет собой люминесцентное освещение, считающееся безопасным для археологических компонентов, которые использовались при строительстве трех великих пирамид.
По его словам, обновленная система не только способствует сохранению памятников, но и позволяет посетителям получить уникальный визуальный опыт внутри пирамид, подчеркивающий эстетику древнеегипетского зодчества.
© Фото : Ministry of Tourism and AntiquitiesОбновленная система внутреннего освещения в пирамидах Гизы
Обновленная система внутреннего освещения в пирамидах Гизы - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
Обновленная система внутреннего освещения в пирамидах Гизы
Директор управления памятников Гизы Ашраф Мохи ад-Дин сообщил, что проект обновления освещения затронул все внутренние коридоры трех пирамид, а также погребальные камеры, лестницы и внутренние помещения.
Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.
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