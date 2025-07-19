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Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:26 19.07.2025 (обновлено: 14:32 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/dvizhenie-2030099885.html
Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов
Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов - РИА Новости, 19.07.2025
Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов
Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили в РЖД. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:26:00+03:00
2025-07-19T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
ржд
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили в РЖД."В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек", — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.Отмечается, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети."Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", — добавили в холдинге.В РЖД подчеркнули, что обо всех изменениях пассажиров информируют с помощью СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб."Лиховской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав граждан. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", — отмечается в сообщении в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
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ростовская область, ржд
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, РЖД
Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов

РЖД: из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов

© Getty Images / aleks0649Железнодорожный вокзал в Ростове-на-Дону
Железнодорожный вокзал в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / aleks0649
Железнодорожный вокзал в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили в РЖД.
"В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек", — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.
Отмечается, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети.
"Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", — добавили в холдинге.
В РЖД подчеркнули, что обо всех изменениях пассажиров информируют с помощью СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб.
"Лиховской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав граждан. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", — отмечается в сообщении в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
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Вчера, 00:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРЖД
 
 
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