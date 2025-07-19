https://ria.ru/20250719/dvizhenie-2030099885.html

Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов

Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов - РИА Новости, 19.07.2025

Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов

Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили в РЖД. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T06:26:00+03:00

2025-07-19T06:26:00+03:00

2025-07-19T14:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030121753_137:0:3778:2048_1920x0_80_0_0_fd8b3fee527f96802d8da0d280938b2b.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили в РЖД."В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек", — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.Отмечается, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети."Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", — добавили в холдинге.В РЖД подчеркнули, что обо всех изменениях пассажиров информируют с помощью СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб."Лиховской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав граждан. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", — отмечается в сообщении в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20250719/slyusar-2030085967.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, ржд