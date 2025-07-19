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Врач предупредил об опасности холодного душа - РИА Новости, 19.07.2025
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03:08 19.07.2025 (обновлено: 06:26 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/dush-2030092755.html
Врач предупредил об опасности холодного душа
Врач предупредил об опасности холодного душа - РИА Новости, 19.07.2025
Врач предупредил об опасности холодного душа
Холодный душ в жару безопасен, если организм подготовлен, в противном случае из-за резкого сужения сосудов это может привести к плачевным последствиям, в том... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:08:00+03:00
2025-07-19T06:26:00+03:00
общество
антон вахляев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Холодный душ в жару безопасен, если организм подготовлен, в противном случае из-за резкого сужения сосудов это может привести к плачевным последствиям, в том числе к инсульту, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Холодный душ безопасен, если вы к нему подготовлены, если у вас нет к нему противопоказаний, если вы понимаете, что вы делаете. С жары резко входить в холодный душ - небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма. Если вдруг у вас окажется какой-нибудь измененный сосуд, например, в головном мозге, для вас это может закончиться инсультом, может запуститься судорожный синдром", — сказал он. Вахляев порекомендовал заходить в душ с теплой водой, постепенно снижая температуру, чтобы организм мог адаптироваться. "Прохладный душ - это прекрасный способ скинуть с себя жару. Просто не надо делать это резко, надо делать это с умом и аккуратно", - отметил врач.
https://ria.ru/20250716/vrach-2029358084.html
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общество, антон вахляев
Общество, Антон Вахляев
Врач предупредил об опасности холодного душа

Врач Вахляев: холодный душ может привести к инсульту

© Depositphotos.com / esp2kЖенщина моет голову
Женщина моет голову - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Depositphotos.com / esp2k
Женщина моет голову. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Холодный душ в жару безопасен, если организм подготовлен, в противном случае из-за резкого сужения сосудов это может привести к плачевным последствиям, в том числе к инсульту, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Холодный душ безопасен, если вы к нему подготовлены, если у вас нет к нему противопоказаний, если вы понимаете, что вы делаете. С жары резко входить в холодный душ - небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма. Если вдруг у вас окажется какой-нибудь измененный сосуд, например, в головном мозге, для вас это может закончиться инсультом, может запуститься судорожный синдром", — сказал он.
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Вахляев порекомендовал заходить в душ с теплой водой, постепенно снижая температуру, чтобы организм мог адаптироваться.
"Прохладный душ - это прекрасный способ скинуть с себя жару. Просто не надо делать это резко, надо делать это с умом и аккуратно", - отметил врач.
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