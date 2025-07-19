https://ria.ru/20250719/dtp-2030209712.html

На западе Крыма произошло смертельное ДТП

На западе Крыма произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 19.07.2025

На западе Крыма произошло смертельное ДТП

Два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей близи села Наташино на западе Крыма, сообщили... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T23:09:00+03:00

2025-07-19T23:09:00+03:00

2025-07-19T23:30:00+03:00

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей близи села Наташино на западе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.ДТП произошло вечером в субботу на автодороге Черноморское-Евпатория."Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны Черноморского района в направлении Евпатории, вблизи села Наташино, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, двигавшегося во встречном направлении", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП два человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, пять пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250719/dtp-2030157080.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика крым