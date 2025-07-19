Рейтинг@Mail.ru
На западе Крыма произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 19.07.2025 (обновлено: 23:30 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/dtp-2030209712.html
На западе Крыма произошло смертельное ДТП
На западе Крыма произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
На западе Крыма произошло смертельное ДТП
Два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей близи села Наташино на западе Крыма, сообщили... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:09:00+03:00
2025-07-19T23:30:00+03:00
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей близи села Наташино на западе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.ДТП произошло вечером в субботу на автодороге Черноморское-Евпатория.&quot;Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны Черноморского района в направлении Евпатории, вблизи села Наташино, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, двигавшегося во встречном направлении&quot;, - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП два человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, пять пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20250719/dtp-2030157080.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
На западе Крыма произошло смертельное ДТП

В ДТП на западе Крыма погибли взрослый и ребенок, еще пять человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей близи села Наташино на западе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло вечером в субботу на автодороге Черноморское-Евпатория.
«

"Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны Черноморского района в направлении Евпатории, вблизи села Наташино, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, двигавшегося во встречном направлении", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП два человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, пять пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудники Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП
Вчера, 15:46
 
ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала