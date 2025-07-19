https://ria.ru/20250719/dtp-2030209712.html
На западе Крыма произошло смертельное ДТП
На западе Крыма произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
На западе Крыма произошло смертельное ДТП
Два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей близи села Наташино на западе Крыма, сообщили... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:09:00+03:00
2025-07-19T23:09:00+03:00
2025-07-19T23:30:00+03:00
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей близи села Наташино на западе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.ДТП произошло вечером в субботу на автодороге Черноморское-Евпатория."Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь со стороны Черноморского района в направлении Евпатории, вблизи села Наташино, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, двигавшегося во встречном направлении", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП два человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, пять пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20250719/dtp-2030157080.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
На западе Крыма произошло смертельное ДТП
В ДТП на западе Крыма погибли взрослый и ребенок, еще пять человек пострадали