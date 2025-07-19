https://ria.ru/20250719/dtp-2030157080.html

В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП

В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 19.07.2025

В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием восьми машин произошло из-за задымленности трассы в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:46:00+03:00

2025-07-19T15:46:00+03:00

2025-07-19T15:46:00+03:00

происшествия

республика крым

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Массовое ДТП с участием восьми машин произошло из-за задымленности трассы в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма. Ранее в субботу сообщалось, что крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе в западной части Крыма. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. К ликвидации привлечены 71 специалист и 15 единиц техники. "Предварительно установлено, что во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей, люди не пострадали", - говорится в сообщении. На трассе организована регулировка дорожного движения. "На время тушения пожара дорожное движение перекрыто по трассе "Симферополь - Саки" в объезд с. Червоное", - предупредили в полиции.

https://ria.ru/20250719/moskva-2030156222.html

республика крым

сакский район

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происшествия, республика крым, сакский район