https://ria.ru/20250719/dtp-2030157080.html
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием восьми машин произошло из-за задымленности трассы в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:46:00+03:00
2025-07-19T15:46:00+03:00
2025-07-19T15:46:00+03:00
происшествия
республика крым
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Массовое ДТП с участием восьми машин произошло из-за задымленности трассы в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма. Ранее в субботу сообщалось, что крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе в западной части Крыма. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. К ликвидации привлечены 71 специалист и 15 единиц техники. "Предварительно установлено, что во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей, люди не пострадали", - говорится в сообщении. На трассе организована регулировка дорожного движения. "На время тушения пожара дорожное движение перекрыто по трассе "Симферополь - Саки" в объезд с. Червоное", - предупредили в полиции.
https://ria.ru/20250719/moskva-2030156222.html
республика крым
сакский район
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происшествия, республика крым, сакский район
Происшествия, Республика Крым, Сакский район
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП
В Сакском районе Крыма произошло массовое ДТП из-за задымленности трассы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Массовое ДТП с участием восьми машин произошло из-за задымленности трассы в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Ранее в субботу сообщалось, что крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе
в западной части Крыма
. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. К ликвидации привлечены 71 специалист и 15 единиц техники.
"Предварительно установлено, что во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
На трассе организована регулировка дорожного движения.
"На время тушения пожара дорожное движение перекрыто по трассе "Симферополь - Саки" в объезд с. Червоное", - предупредили в полиции.