Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/dtp-2030157080.html
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием восьми машин произошло из-за задымленности трассы в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:46:00+03:00
2025-07-19T15:46:00+03:00
происшествия
республика крым
сакский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_3b0288b5e54c207996b377b8714006f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Массовое ДТП с участием восьми машин произошло из-за задымленности трассы в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма. Ранее в субботу сообщалось, что крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе в западной части Крыма. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. К ликвидации привлечены 71 специалист и 15 единиц техники. "Предварительно установлено, что во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей, люди не пострадали", - говорится в сообщении. На трассе организована регулировка дорожного движения. "На время тушения пожара дорожное движение перекрыто по трассе "Симферополь - Саки" в объезд с. Червоное", - предупредили в полиции.
https://ria.ru/20250719/moskva-2030156222.html
республика крым
сакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866541_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_05b215c02cf4466fed2210b7a931e5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, сакский район
Происшествия, Республика Крым, Сакский район
В Крыму из-за задымленности трассы произошло массовое ДТП

В Сакском районе Крыма произошло массовое ДТП из-за задымленности трассы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции
Сотрудники Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Массовое ДТП с участием восьми машин произошло из-за задымленности трассы в Сакском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Ранее в субботу сообщалось, что крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе в западной части Крыма. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. К ликвидации привлечены 71 специалист и 15 единиц техники.
"Предварительно установлено, что во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
На трассе организована регулировка дорожного движения.
"На время тушения пожара дорожное движение перекрыто по трассе "Симферополь - Саки" в объезд с. Червоное", - предупредили в полиции.
Движение автотранспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
На внешней стороне МКАД произошло ДТП, движение затруднено
Вчера, 15:42
 
ПроисшествияРеспублика КрымСакский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала