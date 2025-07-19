https://ria.ru/20250719/dtp-2030150249.html

Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек

Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек - РИА Новости, 19.07.2025

Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек

Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 21 человека, пострадавших - до 34 человек, сообщает агентство IRNA... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:56:00+03:00

2025-07-19T14:56:00+03:00

2025-07-19T15:03:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 21 человека, пострадавших - до 34 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу службы скорой помощи провинции Масуда Абеда.Ранее в субботу Абед сообщил, что в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар провинции Фарс на юге Ирана, погибли 15 человек, еще 27 получили травмы."Глава службы скорой помощи провинции Фарс сообщил, что число жертв автобусной аварии на шоссе Фирузабад-Кевар возросло до 21 человека... также пострадали 34 человека", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250719/khadzh-2030140051.html

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в мире, иран