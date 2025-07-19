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Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек - РИА Новости, 19.07.2025
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14:56 19.07.2025 (обновлено: 15:03 19.07.2025)
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Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек
Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек - РИА Новости, 19.07.2025
Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек
Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 21 человека, пострадавших - до 34 человек, сообщает агентство IRNA... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:56:00+03:00
2025-07-19T15:03:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 21 человека, пострадавших - до 34 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу службы скорой помощи провинции Масуда Абеда.Ранее в субботу Абед сообщил, что в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар провинции Фарс на юге Ирана, погибли 15 человек, еще 27 получили травмы."Глава службы скорой помощи провинции Фарс сообщил, что число жертв автобусной аварии на шоссе Фирузабад-Кевар возросло до 21 человека... также пострадали 34 человека", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, иран
В мире, Иран
Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек

В ДТП с автобусом в южной иранской провинции Фарс погибли более 20 человек

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 21 человека, пострадавших - до 34 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу службы скорой помощи провинции Масуда Абеда.
Ранее в субботу Абед сообщил, что в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар провинции Фарс на юге Ирана, погибли 15 человек, еще 27 получили травмы.
"Глава службы скорой помощи провинции Фарс сообщил, что число жертв автобусной аварии на шоссе Фирузабад-Кевар возросло до 21 человека... также пострадали 34 человека", - говорится в сообщении агентства.
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