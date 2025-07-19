https://ria.ru/20250719/dtp-2030150249.html
Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек
Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек - РИА Новости, 19.07.2025
Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек
Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 21 человека, пострадавших - до 34 человек, сообщает агентство IRNA... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:56:00+03:00
2025-07-19T14:56:00+03:00
2025-07-19T15:03:00+03:00
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:146:1024:722_1920x0_80_0_0_e3569d3a338077eddbfe5b7a5e2b8539.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 21 человека, пострадавших - до 34 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу службы скорой помощи провинции Масуда Абеда.Ранее в субботу Абед сообщил, что в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар провинции Фарс на юге Ирана, погибли 15 человек, еще 27 получили травмы."Глава службы скорой помощи провинции Фарс сообщил, что число жертв автобусной аварии на шоссе Фирузабад-Кевар возросло до 21 человека... также пострадали 34 человека", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20250719/khadzh-2030140051.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_62b0cc2477dd3934e2035fd17cce2821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Число погибших в аварии с автобусом на юге Ирана превысило 20 человек
В ДТП с автобусом в южной иранской провинции Фарс погибли более 20 человек