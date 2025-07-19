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Число жертв автобусной аварии на юге Ирана возросло до 15
Число жертв автобусной аварии на юге Ирана возросло до 15 - РИА Новости, 19.07.2025
Число жертв автобусной аварии на юге Ирана возросло до 15
Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 15 человек, пострадавших – до 27, заявил глава службы скорой помощи РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:18:00+03:00
2025-07-19T13:18:00+03:00
2025-07-19T13:18:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июл – РИА Новости. Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 15 человек, пострадавших – до 27, заявил глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед. Ранее в субботу Абед сообщил, что в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар в южной иранской провинции Фарс, погибли восемь человек и еще 15 получили травмы. "К сожалению, на данный момент число погибших достигло 15 человек, пострадавших – 27", - приводит слова глава службы скорой помощи провинции Фарс агентство IRNA.
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в мире, иран
Число жертв автобусной аварии на юге Ирана возросло до 15
Число погибших в ДТП в южной иранской провинции Фарс возросло до 15 человек