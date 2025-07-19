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В Новосибирской области четверо детей остались сиротами после ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
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12:34 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/dtp-2030135110.html
В Новосибирской области четверо детей остались сиротами после ДТП
В Новосибирской области четверо детей остались сиротами после ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
В Новосибирской области четверо детей остались сиротами после ДТП
Четверо несовершеннолетних детей остались сиротами в результате лобового ДТП, произошедшего в среду в Новосибирской области, в котором погибли семь человек, в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:34:00+03:00
2025-07-19T12:34:00+03:00
происшествия
новосибирская область
германия
новосибирск
toyota corolla
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НОВОСИБИРСК, 19 июл - РИА Новости. Четверо несовершеннолетних детей остались сиротами в результате лобового ДТП, произошедшего в среду в Новосибирской области, в котором погибли семь человек, в том числе родители детей, сообщила детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко. Как сообщалось ранее, в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, пострадал ребенок 2024 года рождения. "В автомобиле Toyota ехала семья - муж, жена, девятимесячная дочь и два родственника из Германии. В роковой аварии с автомобилем Suzuki погибли все взрослые, в живых осталась только малышка - она находилась в детском удерживающем устройстве", - рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале. Она сообщила, что у трагически погибшей многодетной пары осталось четверо детей: трое сыновей в возрасте 15, 14 и девяти лет и маленькая дочка. Болтенко взяла ситуацию в семье под свой личный контроль. По словам детского омбудсмена, сейчас девочка находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы, куда ее эвакуировали вертолетом санавиации. Состояние ребенка оценивается как стабильное. "Девочкой займутся органы опеки. Мы примем участие во всем, что от нас зависит, будем отслеживать ее судьбу. Трое несовершеннолетних детей находятся в данный момент под присмотром близких родственников. Служба профилактики оказывает им необходимую помощь и поддержку", - рассказала она. По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался от Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозёрское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.
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происшествия, новосибирская область, германия, новосибирск, toyota corolla
Происшествия, Новосибирская область, Германия, Новосибирск, Toyota Corolla
В Новосибирской области четверо детей остались сиротами после ДТП

Болтенко: четверо несовершеннолетних детей остались сиротами в результате ДТП

© Фото : прокуратура Новосибирской областиНа месте ДТП в Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : прокуратура Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 19 июл - РИА Новости. Четверо несовершеннолетних детей остались сиротами в результате лобового ДТП, произошедшего в среду в Новосибирской области, в котором погибли семь человек, в том числе родители детей, сообщила детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко.
Как сообщалось ранее, в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, пострадал ребенок 2024 года рождения.
"В автомобиле Toyota ехала семья - муж, жена, девятимесячная дочь и два родственника из Германии. В роковой аварии с автомобилем Suzuki погибли все взрослые, в живых осталась только малышка - она находилась в детском удерживающем устройстве", - рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она сообщила, что у трагически погибшей многодетной пары осталось четверо детей: трое сыновей в возрасте 15, 14 и девяти лет и маленькая дочка. Болтенко взяла ситуацию в семье под свой личный контроль.
По словам детского омбудсмена, сейчас девочка находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы, куда ее эвакуировали вертолетом санавиации. Состояние ребенка оценивается как стабильное.
"Девочкой займутся органы опеки. Мы примем участие во всем, что от нас зависит, будем отслеживать ее судьбу. Трое несовершеннолетних детей находятся в данный момент под присмотром близких родственников. Служба профилактики оказывает им необходимую помощь и поддержку", - рассказала она.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался от Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозёрское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.
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