https://ria.ru/20250719/dtp-2030135110.html

В Новосибирской области четверо детей остались сиротами после ДТП

В Новосибирской области четверо детей остались сиротами после ДТП - РИА Новости, 19.07.2025

В Новосибирской области четверо детей остались сиротами после ДТП

Четверо несовершеннолетних детей остались сиротами в результате лобового ДТП, произошедшего в среду в Новосибирской области, в котором погибли семь человек, в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:34:00+03:00

2025-07-19T12:34:00+03:00

2025-07-19T12:34:00+03:00

происшествия

новосибирская область

германия

новосибирск

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029418658_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_48373617b347dedc776bca455527b019.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 июл - РИА Новости. Четверо несовершеннолетних детей остались сиротами в результате лобового ДТП, произошедшего в среду в Новосибирской области, в котором погибли семь человек, в том числе родители детей, сообщила детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко. Как сообщалось ранее, в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, пострадал ребенок 2024 года рождения. "В автомобиле Toyota ехала семья - муж, жена, девятимесячная дочь и два родственника из Германии. В роковой аварии с автомобилем Suzuki погибли все взрослые, в живых осталась только малышка - она находилась в детском удерживающем устройстве", - рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале. Она сообщила, что у трагически погибшей многодетной пары осталось четверо детей: трое сыновей в возрасте 15, 14 и девяти лет и маленькая дочка. Болтенко взяла ситуацию в семье под свой личный контроль. По словам детского омбудсмена, сейчас девочка находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы, куда ее эвакуировали вертолетом санавиации. Состояние ребенка оценивается как стабильное. "Девочкой займутся органы опеки. Мы примем участие во всем, что от нас зависит, будем отслеживать ее судьбу. Трое несовершеннолетних детей находятся в данный момент под присмотром близких родственников. Служба профилактики оказывает им необходимую помощь и поддержку", - рассказала она. По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался от Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозёрское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.

https://ria.ru/20250718/shtrafy-2029828425.html

новосибирская область

германия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, германия, новосибирск, toyota corolla