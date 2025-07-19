https://ria.ru/20250719/drony-2030108819.html
Над Брянской областью сбили 12 беспилотников
Над Брянской областью сбили 12 беспилотников - РИА Новости, 19.07.2025
Над Брянской областью сбили 12 беспилотников
ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:06:00+03:00
2025-07-19T09:06:00+03:00
2025-07-19T09:06:00+03:00
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. "В период с 7.45 мск до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили 12 беспилотников
ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над Брянской областью