В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью
Рогов: дрон ВСУ атаковал семью в селе Верхняя Криница Запорожской области
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал семью в селе Верхняя Криница Запорожской области, родители и ребенок госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Боевики ВСУ продолжают террор в отношении местного населения. Вражеский дрон целенаправленно пытался убить семью в селе Верхняя Криница. Оператор дрона прекрасно видел, что бьет по мирным жителям. Родители и их 14-летний сын госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями", - сказал Рогов.
По его словам, состояние пострадавших стабильное, у них ранения средней степени тяжести.
"Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Жизни пострадавших ничего не угрожает", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.