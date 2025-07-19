https://ria.ru/20250719/dron-2030145894.html

В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью

В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью - РИА Новости, 19.07.2025

В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью

Дрон ВСУ атаковал семью в селе Верхняя Криница Запорожской области, родители и ребенок госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:30:00+03:00

2025-07-19T14:30:00+03:00

2025-07-19T14:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

запорожская область

днепр (река)

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал семью в селе Верхняя Криница Запорожской области, родители и ребенок госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ продолжают террор в отношении местного населения. Вражеский дрон целенаправленно пытался убить семью в селе Верхняя Криница. Оператор дрона прекрасно видел, что бьет по мирным жителям. Родители и их 14-летний сын госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями", - сказал Рогов. По его словам, состояние пострадавших стабильное, у них ранения средней степени тяжести. "Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Жизни пострадавших ничего не угрожает", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины