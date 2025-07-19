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В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/dron-2030145894.html
В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью
В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью - РИА Новости, 19.07.2025
В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью
Дрон ВСУ атаковал семью в селе Верхняя Криница Запорожской области, родители и ребенок госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:30:00+03:00
2025-07-19T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
запорожская область
днепр (река)
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал семью в селе Верхняя Криница Запорожской области, родители и ребенок госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ продолжают террор в отношении местного населения. Вражеский дрон целенаправленно пытался убить семью в селе Верхняя Криница. Оператор дрона прекрасно видел, что бьет по мирным жителям. Родители и их 14-летний сын госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями", - сказал Рогов. По его словам, состояние пострадавших стабильное, у них ранения средней степени тяжести. "Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Жизни пострадавших ничего не угрожает", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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происшествия, россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области дрон ВСУ целенаправленно атаковал семью

Рогов: дрон ВСУ атаковал семью в селе Верхняя Криница Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал семью в селе Верхняя Криница Запорожской области, родители и ребенок госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Боевики ВСУ продолжают террор в отношении местного населения. Вражеский дрон целенаправленно пытался убить семью в селе Верхняя Криница. Оператор дрона прекрасно видел, что бьет по мирным жителям. Родители и их 14-летний сын госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями", - сказал Рогов.
По его словам, состояние пострадавших стабильное, у них ранения средней степени тяжести.
"Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Жизни пострадавших ничего не угрожает", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Владимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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