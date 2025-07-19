Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей
Вильфанд: приход тропических дождей в Москву связан с изменением климата
Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Настоящие тропические ливни прошли в Москве на этой неделе, они наблюдались в столице впервые и связаны с изменением климата, при этом синоптики смогли их спрогнозировать благодаря новым технологиям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Те дожди, которые в начале недели были – в понедельник, вторник, они совершенно не типичные. Ситуация складывалась таким образом, что во вторник был настоящий тропический ливень – за час выпало 60 миллиметров осадков. Это впервые наблюдалось, потому что для Москвы это совершенно не характерно. В умеренных широтах, на 55-й параллели, тропические ливни, естественно, не бывают, но, поскольку все-таки происходит изменение климата, процессы меняются", - сказал Вильфанд.
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Он отметил, что никто, кроме профессионалов, не обратил внимание на то, что очевидных индикаторов для прошедших в Москве осадков не было – никаких циклонических очагов не выделялось.
"Прогнозировалась сильнейшая неустойчивость в атмосфере, но не у поверхности земли, а в более высоких слоях. Лет пять тому назад просто невозможно было такой интенсивный дождь предсказать, а сейчас были выпущены штормовые предупреждения, и не было ни одной претензии к синоптикам", - добавил Вильфанд.
Он уточнил, что спрогнозировать мощные ливни в Москве помогла метеорологическая модель, которая разрабатывается в Росгидромете и эксплуатируется в оперативном режиме.