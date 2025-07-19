https://ria.ru/20250719/dozhd-2030098260.html

Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей

Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей - РИА Новости, 19.07.2025

Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей

Настоящие тропические ливни прошли в Москве на этой неделе, они наблюдались в столице впервые и связаны с изменением климата, при этом синоптики смогли их... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:28:00+03:00

2025-07-19T05:28:00+03:00

2025-07-19T10:32:00+03:00

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Настоящие тропические ливни прошли в Москве на этой неделе, они наблюдались в столице впервые и связаны с изменением климата, при этом синоптики смогли их спрогнозировать благодаря новым технологиям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Те дожди, которые в начале недели были – в понедельник, вторник, они совершенно не типичные. Ситуация складывалась таким образом, что во вторник был настоящий тропический ливень – за час выпало 60 миллиметров осадков. Это впервые наблюдалось, потому что для Москвы это совершенно не характерно. В умеренных широтах, на 55-й параллели, тропические ливни, естественно, не бывают, но, поскольку все-таки происходит изменение климата, процессы меняются", - сказал Вильфанд. Он отметил, что никто, кроме профессионалов, не обратил внимание на то, что очевидных индикаторов для прошедших в Москве осадков не было – никаких циклонических очагов не выделялось. "Прогнозировалась сильнейшая неустойчивость в атмосфере, но не у поверхности земли, а в более высоких слоях. Лет пять тому назад просто невозможно было такой интенсивный дождь предсказать, а сейчас были выпущены штормовые предупреждения, и не было ни одной претензии к синоптикам", - добавил Вильфанд. Он уточнил, что спрогнозировать мощные ливни в Москве помогла метеорологическая модель, которая разрабатывается в Росгидромете и эксплуатируется в оперативном режиме.

https://ria.ru/20250712/vilfand-2028712835.html

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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр