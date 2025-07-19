Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 19.07.2025 (обновлено: 10:32 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/dozhd-2030098260.html
Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей
Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей - РИА Новости, 19.07.2025
Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей
Настоящие тропические ливни прошли в Москве на этой неделе, они наблюдались в столице впервые и связаны с изменением климата, при этом синоптики смогли их... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:28:00+03:00
2025-07-19T10:32:00+03:00
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029229612_0:137:2898:1768_1920x0_80_0_0_0706ec2b1b08b91d12c0f3c17940e96e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Настоящие тропические ливни прошли в Москве на этой неделе, они наблюдались в столице впервые и связаны с изменением климата, при этом синоптики смогли их спрогнозировать благодаря новым технологиям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Те дожди, которые в начале недели были – в понедельник, вторник, они совершенно не типичные. Ситуация складывалась таким образом, что во вторник был настоящий тропический ливень – за час выпало 60 миллиметров осадков. Это впервые наблюдалось, потому что для Москвы это совершенно не характерно. В умеренных широтах, на 55-й параллели, тропические ливни, естественно, не бывают, но, поскольку все-таки происходит изменение климата, процессы меняются", - сказал Вильфанд. Он отметил, что никто, кроме профессионалов, не обратил внимание на то, что очевидных индикаторов для прошедших в Москве осадков не было – никаких циклонических очагов не выделялось. "Прогнозировалась сильнейшая неустойчивость в атмосфере, но не у поверхности земли, а в более высоких слоях. Лет пять тому назад просто невозможно было такой интенсивный дождь предсказать, а сейчас были выпущены штормовые предупреждения, и не было ни одной претензии к синоптикам", - добавил Вильфанд. Он уточнил, что спрогнозировать мощные ливни в Москве помогла метеорологическая модель, которая разрабатывается в Росгидромете и эксплуатируется в оперативном режиме.
https://ria.ru/20250712/vilfand-2028712835.html
https://ria.ru/20250708/pogoda-2027811130.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029229612_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_8935dda30c6729f0ab571a9851fbf826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд объяснил приход в Москву тропических дождей

Вильфанд: приход тропических дождей в Москву связан с изменением климата

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Настоящие тропические ливни прошли в Москве на этой неделе, они наблюдались в столице впервые и связаны с изменением климата, при этом синоптики смогли их спрогнозировать благодаря новым технологиям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Те дожди, которые в начале недели были – в понедельник, вторник, они совершенно не типичные. Ситуация складывалась таким образом, что во вторник был настоящий тропический ливень – за час выпало 60 миллиметров осадков. Это впервые наблюдалось, потому что для Москвы это совершенно не характерно. В умеренных широтах, на 55-й параллели, тропические ливни, естественно, не бывают, но, поскольку все-таки происходит изменение климата, процессы меняются", - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Вильфанд рассказал о египетских ночах в Москве
12 июля, 03:54
Он отметил, что никто, кроме профессионалов, не обратил внимание на то, что очевидных индикаторов для прошедших в Москве осадков не было – никаких циклонических очагов не выделялось.
"Прогнозировалась сильнейшая неустойчивость в атмосфере, но не у поверхности земли, а в более высоких слоях. Лет пять тому назад просто невозможно было такой интенсивный дождь предсказать, а сейчас были выпущены штормовые предупреждения, и не было ни одной претензии к синоптикам", - добавил Вильфанд.
Он уточнил, что спрогнозировать мощные ливни в Москве помогла метеорологическая модель, которая разрабатывается в Росгидромете и эксплуатируется в оперативном режиме.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России
8 июля, 05:33
 
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала