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В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви" - РИА Новости, 19.07.2025
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01:26 19.07.2025 (обновлено: 10:33 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/donetsk-2030089019.html
В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви"
В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви" - РИА Новости, 19.07.2025
В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви"
На главной площади Донецка показали видеопоздравления в честь 45-летия со дня рождения Героя ДНР, комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T01:26:00+03:00
2025-07-19T10:33:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
макеевка
михаил толстых (гиви)
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. На главной площади Донецка показали видеопоздравления в честь 45-летия со дня рождения Героя ДНР, комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", погибшего в 2017 году в результате теракта СБУ, передает корреспондент РИА Новости. На цифровых билбордах у площади Ленина в Донецке были показаны видео, где Герой ДНР проезжает по главной улице города в составе парада Победы 9 мая, с надписью "С днем рождения, Герой". Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
https://ria.ru/20250208/givi-1998199589.html
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донецк, донецкая народная республика, макеевка, михаил толстых (гиви)
Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Михаил Толстых (Гиви)
В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви"

В Донецке показали видеопоздравления к 45-летию со дня рождения комбата "Гиви"

© РИА Новости / Ирина Геращенко | Перейти в медиабанкМихаил Толстых
Михаил Толстых - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Михаил Толстых. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. На главной площади Донецка показали видеопоздравления в честь 45-летия со дня рождения Героя ДНР, комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", погибшего в 2017 году в результате теракта СБУ, передает корреспондент РИА Новости.
На цифровых билбордах у площади Ленина в Донецке были показаны видео, где Герой ДНР проезжает по главной улице города в составе парада Победы 9 мая, с надписью "С днем рождения, Герой".
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР Сомали Михаилу Толстых (позывной Гиви) в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви
8 февраля, 22:16
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаМихаил Толстых (Гиви)
 
 
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