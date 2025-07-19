https://ria.ru/20250719/donetsk-2030089019.html
В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви"
В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви" - РИА Новости, 19.07.2025
В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви"
На главной площади Донецка показали видеопоздравления в честь 45-летия со дня рождения Героя ДНР, комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T01:26:00+03:00
2025-07-19T01:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. На главной площади Донецка показали видеопоздравления в честь 45-летия со дня рождения Героя ДНР, комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", погибшего в 2017 году в результате теракта СБУ, передает корреспондент РИА Новости. На цифровых билбордах у площади Ленина в Донецке были показаны видео, где Герой ДНР проезжает по главной улице города в составе парада Победы 9 мая, с надписью "С днем рождения, Герой". Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Михаила Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
https://ria.ru/20250208/givi-1998199589.html
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донецк, донецкая народная республика, макеевка, михаил толстых (гиви)
Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Михаил Толстых (Гиви)
В Донецке показали видеопоздравления в честь дня рождения комбата "Гиви"
В Донецке показали видеопоздравления к 45-летию со дня рождения комбата "Гиви"