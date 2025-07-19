https://ria.ru/20250719/dnr-2030190155.html

В Донецке почтили память комбата Гиви

В Донецке почтили память комбата Гиви - РИА Новости, 19.07.2025

В Донецке почтили память комбата Гиви

Память Героя ДНР, комбата "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", в день его рождения почтили в Донецке, на месте, где он похоронен, рассказал РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:38:00+03:00

2025-07-19T19:38:00+03:00

2025-07-19T19:39:00+03:00

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михаил толстых (гиви)

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Память Героя ДНР, комбата "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", в день его рождения почтили в Донецке, на месте, где он похоронен, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский. "Находимся на кладбище на Донецком море, где похоронен Герой ДНР Михаил Толстых, больше известен всем как "Гиви". Сегодня пришли почтить его память вместе с его матерью, с его родственниками. Пришли возложить не просто гвоздики, а пришли возложить розы. Потому что в одном из своих интервью Михаил Толстых сказал, что, когда будете приходить ко мне на могилу, приходите, пожалуйста, не с гвоздиками, а с розами", - сказал Добровольский. К месту захоронения героя пришла его мать, Нина Толстых. Она вспоминает, что последний раз отмечала 36-й день рождения сына. "Сегодня ему исполнилось бы 45 лет, но его нет уже почти девять лет. Всегда приезжал меня поздравлять с цветами, а сегодня уже я ему цветы принесла. Последний день рождения отмечал, когда ему 36 лет было. И я приезжала к нему, привозила цветы, а он еще меня поругал: "Мама, зачем ты мне цветы возишь, я тебе должен возить цветы". Это был последний день рождения, когда я была с сыном", — поделилась воспоминаниями Толстых. Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало случившееся "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Толстых, заложила девушка - агент Службы безопасности Украины.

https://ria.ru/20250626/dnr-2025678932.html

донецкая народная республика

донецк

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Почтение памяти Героя ДНР, комбата "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви" Память Героя ДНР, комбата "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", в день его рождения почтили в Донецке на месте, где он похоронен, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский. К месту захоронения героя пришла и его мать Нина Толстых. Она вспоминает, что последний раз отмечала 36-й день рождения сына. 2025-07-19T19:38 true PT1M21S

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в мире, донецкая народная республика, донецк, макеевка, михаил толстых (гиви), молодая гвардия единой россии