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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 19.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки более 45 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия противника, в том числе 155-мм гаубицу М777... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:10:00+03:00
2025-07-19T12:10:00+03:00
2025-07-19T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки более 45 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия противника, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы ВСУ и три украинских склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 45-ти военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли более 45 военных в зоне ответственности "Днепра"