https://ria.ru/20250719/dnepr-2030131177.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 19.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки более 45 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия противника, в том числе 155-мм гаубицу М777... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:10:00+03:00

2025-07-19T12:10:00+03:00

2025-07-19T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки более 45 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия противника, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы ВСУ и три украинских склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 45-ти военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины