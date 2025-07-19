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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 19.07.2025 (обновлено: 12:13 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/dnepr-2030131177.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 19.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки более 45 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия противника, в том числе 155-мм гаубицу М777... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:10:00+03:00
2025-07-19T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки более 45 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия противника, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы ВСУ и три украинских склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 45-ти военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ потеряли более 45 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили за сутки более 45 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия противника, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы ВСУ и три украинских склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 45-ти военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, три станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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