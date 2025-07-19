https://ria.ru/20250719/deti-2030171445.html

В "Орленке" начали международную смену "Круг друзей"

В "Орленке" начали международную смену "Круг друзей" - РИА Новости, 19.07.2025

В "Орленке" начали международную смену "Круг друзей"

Группа детей из Кубы, Монголии, Узбекистана и России начала международную смену в "Орленке", сообщили журналистам в пресс-службе Всероссийского детского центра. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:27:00+03:00

2025-07-19T17:27:00+03:00

2025-07-19T18:53:00+03:00

куба

монголия

узбекистан

александр джеус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030183061_0:1:2560:1441_1920x0_80_0_0_3d8b6aa305b449eb3be7cd8d0fb37779.jpg

КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Группа детей из Кубы, Монголии, Узбекистана и России начала международную смену в "Орленке", сообщили журналистам в пресс-службе Всероссийского детского центра. Сообщается, что на протяжении трех недель дети будут изучать русский язык, знакомиться с русской культурой, историей и географией, участвуя в образовательном курсе "Открывая Россию". "В нашем центре кубинские школьники побывали впервые в 1961 году, причём это была первая иностранная делегация, которую принимал тогда ещё Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ. И вот спустя многие годы мы вновь встречаем друзей с Острова Свободы", - рассказал директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус, его слова приводит пресс-служба. Для детей из Республики Куба, как отметили в пресс-службе, создаётся специальная поддерживающая среда: у них будет отряд-побратим из российских подростков, которые помогут им адаптироваться. Из Монголии прибыли 11 детей. Большинство из них в России впервые, но при этом, как утверждается, свободно владеют русским языком, так как культуру России они изучают в рамках образовательной программы в лицее. В составе делегации Узбекистана десять участников танцевального коллектива из Ташкента. "Ребятам предстоит установить дружеские связи между странами, действуя согласно принципам, объединяющим людей: Диалог культур, Детская дипломатия, Творчество, Спорт, Экология. В течение смены пройдут тематические дни, посвящённые Кубе, Монголии и Узбекистану – участники самостоятельно подготовят эти события", - добавили в пресс-службе. Сообщается, что эта смена во Всероссийском детском центре "Орлёнок" проходит при поддержке Минпросвещения Российской Федерации. Ранее директор центра Александр Джеус сообщал, что группа детей из Кубы приедет на смену в "Орленок" после почти 30-летнего перерыва.

https://ria.ru/20250719/shkolnik-2030087862.html

https://ria.ru/20250712/rossiya-2028811540.html

куба

монголия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, монголия, узбекистан, александр джеус