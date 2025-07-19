В "Орленке" начали международную смену "Круг друзей"
Группа детей из Кубы, Монголии, Узбекистана и России начала смену в "Орленке"
© Фото : Всероссийский детский центр "Орлёнок"/ВКонтактеГруппа детей из Кубы, Монголии, Узбекистана и России начала международную смену в "Орленке"
Группа детей из Кубы, Монголии, Узбекистана и России начала международную смену в "Орленке"
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Группа детей из Кубы, Монголии, Узбекистана и России начала международную смену в "Орленке", сообщили журналистам в пресс-службе Всероссийского детского центра.
Сообщается, что на протяжении трех недель дети будут изучать русский язык, знакомиться с русской культурой, историей и географией, участвуя в образовательном курсе "Открывая Россию".
"В нашем центре кубинские школьники побывали впервые в 1961 году, причём это была первая иностранная делегация, которую принимал тогда ещё Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ. И вот спустя многие годы мы вновь встречаем друзей с Острова Свободы", - рассказал директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус, его слова приводит пресс-служба.
Для детей из Республики Куба, как отметили в пресс-службе, создаётся специальная поддерживающая среда: у них будет отряд-побратим из российских подростков, которые помогут им адаптироваться.
Из Монголии прибыли 11 детей. Большинство из них в России впервые, но при этом, как утверждается, свободно владеют русским языком, так как культуру России они изучают в рамках образовательной программы в лицее. В составе делегации Узбекистана десять участников танцевального коллектива из Ташкента.
"Ребятам предстоит установить дружеские связи между странами, действуя согласно принципам, объединяющим людей: Диалог культур, Детская дипломатия, Творчество, Спорт, Экология. В течение смены пройдут тематические дни, посвящённые Кубе, Монголии и Узбекистану – участники самостоятельно подготовят эти события", - добавили в пресс-службе.
Сообщается, что эта смена во Всероссийском детском центре "Орлёнок" проходит при поддержке Минпросвещения Российской Федерации.
Ранее директор центра Александр Джеус сообщал, что группа детей из Кубы приедет на смену в "Орленок" после почти 30-летнего перерыва.
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