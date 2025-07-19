https://ria.ru/20250719/detenyshi-2030137117.html

В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона

В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона - РИА Новости, 19.07.2025

В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона

Детеныши редкого короткохвостого питона родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:00:00+03:00

2025-07-19T13:00:00+03:00

2025-07-19T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Детеныши редкого короткохвостого питона родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В террариуме Московского зоопарка появились на свет два детеныша короткохвостого питона. Это неядовитые рептилии, обитающие в Индонезии и на полуострове Индокитай. Редкий вид внесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении. Отмечается, что после вылупления их поместили в теплый террариум во внутренних помещениях. У малышей схожий с родителями окрас: желто-красный со светлым рисунком, после обследования зоологи посадили их в отдельные террариумы, где они, как и другие представители этого вида, содержатся во внутренних, не экспозиционных помещениях.

https://ria.ru/20250413/detenysh-2010970002.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индонезия, московский зоопарк, москва