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В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона - РИА Новости, 19.07.2025
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Хорошие новости
 
13:00 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/detenyshi-2030137117.html
В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона
В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона - РИА Новости, 19.07.2025
В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона
Детеныши редкого короткохвостого питона родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:00:00+03:00
2025-07-19T13:00:00+03:00
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индонезия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Детеныши редкого короткохвостого питона родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В террариуме Московского зоопарка появились на свет два детеныша короткохвостого питона. Это неядовитые рептилии, обитающие в Индонезии и на полуострове Индокитай. Редкий вид внесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении. Отмечается, что после вылупления их поместили в теплый террариум во внутренних помещениях. У малышей схожий с родителями окрас: желто-красный со светлым рисунком, после обследования зоологи посадили их в отдельные террариумы, где они, как и другие представители этого вида, содержатся во внутренних, не экспозиционных помещениях.
https://ria.ru/20250413/detenysh-2010970002.html
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индонезия, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Индонезия, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона

В Московском зоопарке родились детеныши редкого короткохвостого питона

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыДетеныши редкого короткохвостого питона, родившиеся в Московском зоопарке
Детеныши редкого короткохвостого питона, родившиеся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Детеныши редкого короткохвостого питона, родившиеся в Московском зоопарке
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Детеныши редкого короткохвостого питона родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В террариуме Московского зоопарка появились на свет два детеныша короткохвостого питона. Это неядовитые рептилии, обитающие в Индонезии и на полуострове Индокитай. Редкий вид внесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после вылупления их поместили в теплый террариум во внутренних помещениях.
У малышей схожий с родителями окрас: желто-красный со светлым рисунком, после обследования зоологи посадили их в отдельные террариумы, где они, как и другие представители этого вида, содержатся во внутренних, не экспозиционных помещениях.
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