В Московском зоопарке родились детеныши короткохвостого питона
В Московском зоопарке родились детеныши редкого короткохвостого питона
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыДетеныши редкого короткохвостого питона, родившиеся в Московском зоопарке
Детеныши редкого короткохвостого питона, родившиеся в Московском зоопарке
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Детеныши редкого короткохвостого питона родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В террариуме Московского зоопарка появились на свет два детеныша короткохвостого питона. Это неядовитые рептилии, обитающие в Индонезии и на полуострове Индокитай. Редкий вид внесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после вылупления их поместили в теплый террариум во внутренних помещениях.
У малышей схожий с родителями окрас: желто-красный со светлым рисунком, после обследования зоологи посадили их в отдельные террариумы, где они, как и другие представители этого вида, содержатся во внутренних, не экспозиционных помещениях.
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