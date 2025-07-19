https://ria.ru/20250719/deklaratsiya-2030138815.html

Африканский союз назвал важным рубежом мирную декларацию ДР Конго и M23

Африканский союз назвал важным рубежом мирную декларацию ДР Конго и M23 - РИА Новости, 19.07.2025

Африканский союз назвал важным рубежом мирную декларацию ДР Конго и M23

Африканский союз (АС) приветствовал подписание мирной декларации между Демократической Республикой Конго (ДРК) и повстанческим движением М23, назвав соглашение... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:12:00+03:00

2025-07-19T13:12:00+03:00

2025-07-19T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Африканский союз (АС) приветствовал подписание мирной декларации между Демократической Республикой Конго (ДРК) и повстанческим движением М23, назвав соглашение важным рубежом для достижения стабильности в регионе. В субботу агентство Рейтер передавало, что ДРК и повстанцы из движения M23 подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны. "Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юссуф с теплотой приветствует подписание мирного соглашения между правительством Демократической Республики Конго и движением М23 сегодня в Дохе, Катар. Этот шаг являет собой важный рубеж в работе над достижением прочного мира, безопасности и стабильности в восточной ДРК и в регионе", - говорится в тексте пресс-релиза на сайте АС. Организация выразила отдельную благодарность властям США и Катара за посредничество при заключении сделки. Ранее со ссылкой на главу конголезского МИД Терезу Вагнер агентство Блумберг передавало, что республика хочет достичь мирного соглашения с повстанцами до запланированного на июль саммита между лидерами ДР Конго, Руанды и президентом США Дональдом Трампом. Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250709/rossiya-2028185867.html

https://ria.ru/20250711/tramp-2028499052.html

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в мире, руанда, россия, катар, дональд трамп, василий небензя, африканский союз, оон