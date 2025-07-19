Африканский союз назвал важным рубежом мирную декларацию ДР Конго и M23
Африканский союз приветствовал подписание мирной декларации между ДРК и М23
© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы M23
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы M23. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Африканский союз (АС) приветствовал подписание мирной декларации между Демократической Республикой Конго (ДРК) и повстанческим движением М23, назвав соглашение важным рубежом для достижения стабильности в регионе.
В субботу агентство Рейтер передавало, что ДРК и повстанцы из движения M23 подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны.
"Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юссуф с теплотой приветствует подписание мирного соглашения между правительством Демократической Республики Конго и движением М23 сегодня в Дохе, Катар. Этот шаг являет собой важный рубеж в работе над достижением прочного мира, безопасности и стабильности в восточной ДРК и в регионе", - говорится в тексте пресс-релиза на сайте АС.
Организация выразила отдельную благодарность властям США и Катара за посредничество при заключении сделки.
Ранее со ссылкой на главу конголезского МИД Терезу Вагнер агентство Блумберг передавало, что республика хочет достичь мирного соглашения с повстанцами до запланированного на июль саммита между лидерами ДР Конго, Руанды и президентом США Дональдом Трампом.
Главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе и Тереза Вагнер 27 июня подписали в Вашингтоне мирное соглашение для урегулирования конфликта на востоке ДР Конго. По данным агентства Рейтер, ознакомившегося с соглашением, ДРК и Руанда выражают полную поддержку переговорному процессу между конголезскими властями и повстанцами движения M23 под эгидой Катара. В рамках соглашения стороны обязуются соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создать в течение 30 дней совместный механизм координации безопасности. Помимо этого, стороны соглашаются запустить проект экономической интеграции.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.