Дания в течение полугода откроет у себя до пяти украинских военных заводов
Поульсен: Дания откроет у себя до пяти украинских оборонных заводов
Военный завод. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дания в течение полугода намерена открыть у себя производства от трех до пяти украинских оборонных компаний, некоторые из них будут расположены в городе Оденсе, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
"Я думаю, что нам нужно поставить цель в течение полугода пригласить от трех до пяти предприятий в Данию, чтобы начать производство. Я считаю, нам нужно быть амбициозными. Пригласить всего одно предприятие недостаточно", - заявил Поульсен в интервью датской газете Berlingske.
Министр добавил, что некоторые из предприятий будут размещены в Оденсе, где недавно был создан новый датский центр беспилотников.
"Это могут быть предприятия разных типов, но преимущественно те, которые одновременно могут быть как звеном цепочки поставок для Украины, так и те, которые прямо или косвенно могут поспособствовать восстановлению датской обороны", - отметил глава датского МО.
Как считает Поульсен, всего через несколько лет у Дании будет оборонная промышленность, которая в состоянии не только обеспечить датскую оборону, но и также может экспортировать вооружение союзникам.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщил, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в следующем году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.