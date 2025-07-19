https://ria.ru/20250719/chp-2030195597.html

В Крыму ликвидировали крупный природный пожар

В Крыму ликвидировали крупный природный пожар - РИА Новости, 19.07.2025

В Крыму ликвидировали крупный природный пожар

Крупный природный пожар вдоль дороги Симферополь - Евпатория на западе Крыма полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:34:00+03:00

2025-07-19T20:34:00+03:00

2025-07-19T20:34:00+03:00

происшествия

россия

республика крым

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупный природный пожар вдоль дороги Симферополь - Евпатория на западе Крыма полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее Telegram-канал МЧС РФ сообщал, что пожар вспыхнул на 40 гектарах. Горел сухостой. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. Спасатели уточнили, что пожар возник на территории Симферопольского района. Позднее в пресс-службе крымского главка МЧС РФ сообщили, что пожар локализован на 40 гектарах. "Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250718/mchs-2030010383.html

россия

республика крым

симферополь

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происшествия, россия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)