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В Крыму ликвидировали крупный природный пожар - РИА Новости, 19.07.2025
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20:34 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/chp-2030195597.html
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар - РИА Новости, 19.07.2025
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар
Крупный природный пожар вдоль дороги Симферополь - Евпатория на западе Крыма полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:34:00+03:00
2025-07-19T20:34:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупный природный пожар вдоль дороги Симферополь - Евпатория на западе Крыма полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее Telegram-канал МЧС РФ сообщал, что пожар вспыхнул на 40 гектарах. Горел сухостой. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. Спасатели уточнили, что пожар возник на территории Симферопольского района. Позднее в пресс-службе крымского главка МЧС РФ сообщили, что пожар локализован на 40 гектарах. "Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/mchs-2030010383.html
россия
республика крым
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происшествия, россия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар

МЧС: крупный природный пожар на западе Крыма ликвидировали

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КрымПриродный пожар вдоль дороги Симферополь-Евпатория на западе Крыма
Природный пожар вдоль дороги Симферополь-Евпатория на западе Крыма - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Крым
Природный пожар вдоль дороги Симферополь-Евпатория на западе Крыма
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупный природный пожар вдоль дороги Симферополь - Евпатория на западе Крыма полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее Telegram-канал МЧС РФ сообщал, что пожар вспыхнул на 40 гектарах. Горел сухостой. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. Спасатели уточнили, что пожар возник на территории Симферопольского района. Позднее в пресс-службе крымского главка МЧС РФ сообщили, что пожар локализован на 40 гектарах.
"Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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