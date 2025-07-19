https://ria.ru/20250719/chp-2030148643.html

На ЗАЭС опровергли сообщения о пожаре на территории станции

На ЗАЭС опровергли сообщения о пожаре на территории станции - РИА Новости, 19.07.2025

На ЗАЭС опровергли сообщения о пожаре на территории станции

Сообщения о якобы начавшемся на территории Запорожской АЭС пожаре не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:46:00+03:00

2025-07-19T14:46:00+03:00

2025-07-19T14:46:00+03:00

происшествия

россия

энергодар

днепр (река)

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077928_0:57:3068:1783_1920x0_80_0_0_68d43465d6fa1cd5632026bb04e3b70d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Сообщения о якобы начавшемся на территории Запорожской АЭС пожаре не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба атомной станции. Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что лес загорелся в окрестностях Энергодара, угрозы для Запорожской АЭС нет. "Сообщения в некоторых пабликах о пожаре на Запорожской АЭС - недостоверно. В информационном пространстве распространяются ложные сообщения. Информация о возгорании на территории Запорожской АЭС не соответствует действительности. Пожара на промышленной площадке станции нет. Реальный пожар зафиксирован в лесном массиве в окрестностях Энергодара", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции. В пресс-службе подчеркнули, что ситуация находится под контролем, специализированные службы оперативно реагируют и локализуют лесной пожар. "Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Технологические процессы протекают нормально. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы. Угрозы радиационной безопасности нет. Ситуация на Запорожской АЭС стабильна и безопасна. Мониторинг обстановки ведется в непрерывном режиме", - отметили в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250702/mid-2026742956.html

россия

энергодар

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, энергодар, днепр (река), запорожская аэс