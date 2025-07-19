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В окрестностях Энергодара загорелся лес - РИА Новости, 19.07.2025
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14:06 19.07.2025 (обновлено: 14:07 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/chp-2030143088.html
В окрестностях Энергодара загорелся лес
В окрестностях Энергодара загорелся лес - РИА Новости, 19.07.2025
В окрестностях Энергодара загорелся лес
Лес загорелся в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, угрозы для станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:06:00+03:00
2025-07-19T14:07:00+03:00
россия
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Лес загорелся в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, угрозы для станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской. Угрозы для Запорожской АЭС нет", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250717/zaes-2029824672.html
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россия, энергодар, днепр (река), запорожская аэс, в мире
Россия, Энергодар, Днепр (река), Запорожская АЭС, В мире
В окрестностях Энергодара загорелся лес

В окрестностях Энергодара загорелся лес, угрозы для ЗАЭС нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция в Энергодаре
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости
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Запорожская атомная электростанция в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Лес загорелся в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, угрозы для станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской. Угрозы для Запорожской АЭС нет", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением
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РоссияЭнергодарДнепр (река)Запорожская АЭСВ мире
 
 
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