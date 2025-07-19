https://ria.ru/20250719/chp-2030143088.html

В окрестностях Энергодара загорелся лес

В окрестностях Энергодара загорелся лес - РИА Новости, 19.07.2025

В окрестностях Энергодара загорелся лес

Лес загорелся в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, угрозы для станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:06:00+03:00

2025-07-19T14:06:00+03:00

2025-07-19T14:07:00+03:00

россия

энергодар

днепр (река)

запорожская аэс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077928_0:57:3068:1783_1920x0_80_0_0_68d43465d6fa1cd5632026bb04e3b70d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Лес загорелся в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, угрозы для станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской. Угрозы для Запорожской АЭС нет", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250717/zaes-2029824672.html

россия

энергодар

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, энергодар, днепр (река), запорожская аэс, в мире