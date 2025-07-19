https://ria.ru/20250719/chelovek-2030124282.html

В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме

В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 19.07.2025

В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Пожилая женщина с сыном и 10-летним внуком, приехавшим на каникулы, погибли в загоревшемся частном доме в Новгородской области, организована доследственная... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:03:00+03:00

2025-07-19T11:03:00+03:00

2025-07-19T11:03:00+03:00

происшествия

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Пожилая женщина с сыном и 10-летним внуком, приехавшим на каникулы, погибли в загоревшемся частном доме в Новгородской области, организована доследственная проверка, сообщает СУСК по региону. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС региона, в деревне Ямская Слобода Крестецкого округа произошел пожар в частном доме: горела пристройка к дому и кровля. Ночью в субботу после тушения пожара были обнаружены погибшие женщина, мужчина и ребенок. Следователями предварительно установлено, что в доме проживала 71-летняя женщина со своим 39-летним сыном. На летние каникулы к ней приехали двое внуков - 16 и 10 лет. "Когда произошел пожар, один из детей находился в гостях у друга, второй ребенок, находившийся дома, погиб. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении... Организована доследственная проверка по факту смерти трех человек в результате пожара", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.

https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html

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новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)