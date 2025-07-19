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В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 19.07.2025
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11:03 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/chelovek-2030124282.html
В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме
В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 19.07.2025
В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Пожилая женщина с сыном и 10-летним внуком, приехавшим на каникулы, погибли в загоревшемся частном доме в Новгородской области, организована доследственная... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:03:00+03:00
2025-07-19T11:03:00+03:00
происшествия
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Пожилая женщина с сыном и 10-летним внуком, приехавшим на каникулы, погибли в загоревшемся частном доме в Новгородской области, организована доследственная проверка, сообщает СУСК по региону. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС региона, в деревне Ямская Слобода Крестецкого округа произошел пожар в частном доме: горела пристройка к дому и кровля. Ночью в субботу после тушения пожара были обнаружены погибшие женщина, мужчина и ребенок. Следователями предварительно установлено, что в доме проживала 71-летняя женщина со своим 39-летним сыном. На летние каникулы к ней приехали двое внуков - 16 и 10 лет. "Когда произошел пожар, один из детей находился в гостях у друга, второй ребенок, находившийся дома, погиб. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении... Организована доследственная проверка по факту смерти трех человек в результате пожара", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html
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происшествия, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области три человека погибли при пожаре в частном доме

В Новгородской области при пожаре погибли три человека, включая ребенка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Пожилая женщина с сыном и 10-летним внуком, приехавшим на каникулы, погибли в загоревшемся частном доме в Новгородской области, организована доследственная проверка, сообщает СУСК по региону.
Как сообщает пресс-служба Управления МЧС региона, в деревне Ямская Слобода Крестецкого округа произошел пожар в частном доме: горела пристройка к дому и кровля. Ночью в субботу после тушения пожара были обнаружены погибшие женщина, мужчина и ребенок.
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Следователями предварительно установлено, что в доме проживала 71-летняя женщина со своим 39-летним сыном. На летние каникулы к ней приехали двое внуков - 16 и 10 лет.
"Когда произошел пожар, один из детей находился в гостях у друга, второй ребенок, находившийся дома, погиб. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении... Организована доследственная проверка по факту смерти трех человек в результате пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.
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ПроисшествияНовгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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