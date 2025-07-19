https://ria.ru/20250719/britanija-2030203219.html

В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action

В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action - РИА Новости, 19.07.2025

В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action

Более 100 человек были задержаны в субботу в Великобритании на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в стране в список... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:42:00+03:00

2025-07-19T21:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 100 человек были задержаны в субботу в Великобритании на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в стране в список террористических организаций, сообщает британская газета Times. В субботу лондонская полиция сообщила о задержании более 50 протестующих. Согласно публикации ведомства в соцсети X, протесты проходили на Парламентской площади в центре города. "Всего 104 демонстранта были задержаны... по подозрению в поддержке запрещенной организации", - пишет издание. Как отмечает газета, это самое большое число задержанных в стране за три недели - с момента объявления Palestine Action террористической организацией. В начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Глава МВД Британии Иветт Купер приняла решение о внесении Palestine Action в список террористических организаций после того, как 20 июня активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.

https://ria.ru/20250620/aktivisty-2024223462.html

https://ria.ru/20250308/london-2003811129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, оксфордшир, кипр