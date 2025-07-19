В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action
Times: на акциях в поддержку Palestine Action в Британии задержали 104 человека
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 100 человек были задержаны в субботу в Великобритании на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в стране в список террористических организаций, сообщает британская газета Times.
В субботу лондонская полиция сообщила о задержании более 50 протестующих. Согласно публикации ведомства в соцсети X, протесты проходили на Парламентской площади в центре города.
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"Всего 104 демонстранта были задержаны... по подозрению в поддержке запрещенной организации", - пишет издание.
Как отмечает газета, это самое большое число задержанных в стране за три недели - с момента объявления Palestine Action террористической организацией.
В начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.
Глава МВД Британии Иветт Купер приняла решение о внесении Palestine Action в список террористических организаций после того, как 20 июня активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.