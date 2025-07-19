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В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action - РИА Новости, 19.07.2025
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21:42 19.07.2025 (обновлено: 21:58 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/britanija-2030203219.html
В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action
В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action - РИА Новости, 19.07.2025
В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action
Более 100 человек были задержаны в субботу в Великобритании на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в стране в список... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:42:00+03:00
2025-07-19T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 100 человек были задержаны в субботу в Великобритании на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в стране в список террористических организаций, сообщает британская газета Times. В субботу лондонская полиция сообщила о задержании более 50 протестующих. Согласно публикации ведомства в соцсети X, протесты проходили на Парламентской площади в центре города. "Всего 104 демонстранта были задержаны... по подозрению в поддержке запрещенной организации", - пишет издание. Как отмечает газета, это самое большое число задержанных в стране за три недели - с момента объявления Palestine Action террористической организацией. В начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Глава МВД Британии Иветт Купер приняла решение о внесении Palestine Action в список террористических организаций после того, как 20 июня активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
https://ria.ru/20250620/aktivisty-2024223462.html
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в мире, великобритания, оксфордшир, кипр
В мире, Великобритания, Оксфордшир, Кипр
В Британии задержали более сотни митингующих в поддержку Palestine Action

Times: на акциях в поддержку Palestine Action в Британии задержали 104 человека

© Flickr / jonathanb1989Британская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Flickr / jonathanb1989
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 100 человек были задержаны в субботу в Великобритании на протестах в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, которая внесена в стране в список террористических организаций, сообщает британская газета Times.
В субботу лондонская полиция сообщила о задержании более 50 протестующих. Согласно публикации ведомства в соцсети X, протесты проходили на Парламентской площади в центре города.
Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску и повредили ломом два заправочных самолета ВВС Британии на базе Брайз-Нортон в Оксфордшре - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Пропалестинские активисты повредили два самолета ВВС Британии
20 июня, 14:22
«
"Всего 104 демонстранта были задержаны... по подозрению в поддержке запрещенной организации", - пишет издание.
Как отмечает газета, это самое большое число задержанных в стране за три недели - с момента объявления Palestine Action террористической организацией.
В начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.
Глава МВД Британии Иветт Купер приняла решение о внесении Palestine Action в список террористических организаций после того, как 20 июня активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Пропалестинский активист забрался на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен. 8 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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8 марта, 14:21
 
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