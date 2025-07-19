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В Пензенской области объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/bpla-2030212559.html
В Пензенской области объявили опасность БПЛА
В Пензенской области объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
В Пензенской области объявили опасность БПЛА
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:53:00+03:00
2025-07-19T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
олег мельниченко
происшествия
пензенская область
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030179621.html
пензенская область
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олег мельниченко, происшествия, пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Олег Мельниченко, Происшествия, Пензенская область
В Пензенской области объявили опасность БПЛА

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области ввели режим опасности БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОлег МельниченкоПроисшествияПензенская область
 
 
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