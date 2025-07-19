https://ria.ru/20250719/bpla-2030212559.html

В Пензенской области объявили опасность БПЛА

В Пензенской области объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025

В Пензенской области объявили опасность БПЛА

Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T23:53:00+03:00

2025-07-19T23:53:00+03:00

2025-07-19T23:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

олег мельниченко

происшествия

пензенская область

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030179621.html

пензенская область

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2025

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олег мельниченко, происшествия, пензенская область